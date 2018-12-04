就職典禮 韓將搭愛之船進場

準市長韓國瑜的交接小組召集人潘恆旭（左）與高市府祕書長趙建喬相見歡，為會議營造良好氣氛。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

新科高雄市長韓國瑜的交接小組3日與高市府團隊舉行首次會議，除瞭解各局處業務外，雙方也就就職音樂會相關細節達成決議，就職典禮將設於知名景點「鰲躍龍翔」對面，韓國瑜也將搭乘愛之船進入會場，象徵打造愛情產業鏈。

韓國瑜交接小組由實踐大學助理教授潘恆旭任召集人，成員有新聞局長王淺秋、議員陳美雅、韓團隊編輯陳怡安、高雄青工總會祕書長曹桓榮、專員梁欣怡。

市府則由祕書長趙建喬率各局處副首長與會，趙、潘2人見面握手後還相互擁抱，為交接會議締造溫馨和諧氣氛。

會後趙建喬表示，宣誓交接典禮第一次籌備會議決定，會場將設在知名景點「鰲躍龍翔」對面的河中路至市中路段，會中討論整體景觀布置、交通運輸進出及維安等細節。

趙建喬說，韓市長進場方式很特別，從知名景點棧二庫搭乘太陽能的愛之船進入會場，代理市長許立明在會場迎接。交接流程中的節目表演，除樂團演奏外，還有原住民唱歌。

交接小組與市府團隊在12月18日8點40分會一起試乘，並以宣誓就職典禮當天的流程試演，檢視過程是否周延。趙建喬預估，會場至少可納1千人，來賓要帶請柬入場。

新聞局長王淺秋表示，歡迎市民一起來觀禮歡慶，搭愛之船進入位於愛河畔的會場，有著打造愛情產業鏈的象徵意義。至於來賓名單等細節還會進行討論。

小組成員、議員陳美雅表示，來賓會有各行各業代表及企業界等，歡迎市民一起來參與。

(中國時報)

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