200家企業願錢進高雄

2018年12月04日 01:13 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

高雄「韓流」席捲工商業界，將掀起投資熱潮！商總理事長賴正鎰透露，大概有200家企業表達意願「錢進」高雄，在韓國瑜上任後，他也會帶隊到高雄舉辦招商大會，更希望可以設工業園區；他更表示，他帶領的鄉林集團過去還沒有到高雄投資，現在前景看好，未來計畫投入20至30億元，響應韓總政策。

賴正鎰3日參加「2018年台港經貿論壇」受訪時指出，選後有許多商總會員打電話給他，約200家企業都有意願想到高雄投資，包括餐飲業、傢俱業、零售業等。他表示，韓國瑜正式上任後，將帶會員一起到高雄辦招商大會，並協助企業解決土地和人才等問題，例如企業希望在高雄設立工業園區。

他不諱言，過去不看好高雄前景，旗下鄉林集團始終沒有到高雄投資，不過這次看到韓國瑜當選後扭轉局面，讓高雄「熱起來」，尤其休閒觀光產業一片看好，鄉林當然有興趣投資，目前計畫將投入20至30億元。

賴正鎰表示，房市在大選後已經復甦，尤其選後一周，購買大坪數的客戶都開始出現，未來最看好高雄，其次是台中、台北；另外，隨著藍營執政縣市「拚經濟」，以及海外資金將回流台灣，他相信房市將會加速翻轉，甚至回到10年前水準，每年轉移棟數超過30萬棟。

不過，他同時強調，未來將出現「地方包圍中央」情況，執政的民進黨在兩岸政策上一定會有壓力，建議蔡政府應把「九二共識」講清楚，以免影響台灣經濟發展。

(中國時報)