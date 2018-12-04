200家企業願錢進高雄

友善列印
中國時報
／台北報導

高雄「韓流」席捲工商業界，將掀起投資熱潮！商總理事長賴正鎰透露，大概有200家企業表達意願「錢進」高雄，在韓國瑜上任後，他也會帶隊到高雄舉辦招商大會，更希望可以設工業園區；他更表示，他帶領的鄉林集團過去還沒有到高雄投資，現在前景看好，未來計畫投入20至30億元，響應韓總政策。

賴正鎰3日參加「2018年台港經貿論壇」受訪時指出，選後有許多商總會員打電話給他，約200家企業都有意願想到高雄投資，包括餐飲業、傢俱業、零售業等。他表示，韓國瑜正式上任後，將帶會員一起到高雄辦招商大會，並協助企業解決土地和人才等問題，例如企業希望在高雄設立工業園區。

他不諱言，過去不看好高雄前景，旗下鄉林集團始終沒有到高雄投資，不過這次看到韓國瑜當選後扭轉局面，讓高雄「熱起來」，尤其休閒觀光產業一片看好，鄉林當然有興趣投資，目前計畫將投入20至30億元。

賴正鎰表示，房市在大選後已經復甦，尤其選後一周，購買大坪數的客戶都開始出現，未來最看好高雄，其次是台中、台北；另外，隨著藍營執政縣市「拚經濟」，以及海外資金將回流台灣，他相信房市將會加速翻轉，甚至回到10年前水準，每年轉移棟數超過30萬棟。

不過，他同時強調，未來將出現「地方包圍中央」情況，執政的民進黨在兩岸政策上一定會有壓力，建議蔡政府應把「九二共識」講清楚，以免影響台灣經濟發展。

(中國時報)

他最掛心的… 還是納智捷 陸美警報暫除 台股萬眾歡騰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。