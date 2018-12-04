陸美警報暫除 台股萬眾歡騰

2018年12月04日 01:13 中國時報 洪凱音 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

G20習川會後，陸美貿易戰暫時休兵，亞股全面同歡慶，台股大漲逾250點，跳空直取萬點大關，蘋概股、5G概念股等強勢反攻，成交量顯著放大1670億元，收在1萬137點，隨利多消息，陸股滬、深以及港股，昨開盤皆大漲逾2％；富邦投顧董事長蕭乾祥表示，陸美關係舒緩，台股順應這波反彈，加上年底作帳行情，短期有上看1萬500點的機會。

台股短期上看1萬500點

台股大漲，新台幣也跟著衝，盤中一度勁揚1.25角，上演股匯雙漲的拚場劇情，但因量能不足，進口商再度進場撿便宜美元，導致收盤時升幅收斂，終場仍升值9.8分，以30.752元對1美元，創近1個月新高。

蕭乾祥昨於富邦金控舉辦「2019年趨勢論壇」指出，受貿易戰暫時休兵激勵，全球股市短期都可能大幅反彈，而休兵90天剛好落在明年農曆春節過後，農曆年前台股朝正向發展，短期上看1萬500點；不過，蕭乾祥警示，投資人不能忽略明年經濟成長趨緩、企業獲利成長縮減的可能性，預估明年台股8500點有支撐。

由於陸美貿易戰並未全面解除危機，據IMF預估，大陸明年GDP將由今年的6.7％降至6.3％，創近年來最低成長率；蕭乾祥認為，官方將加強貨幣政策力道，雖然短期股價指數大幅上揚機會不大，但已構築中長期底部的機會與條件，預估上證指數明年介於2350點至3150點區間，投資人可聚焦智慧終端、智慧製造、內需消費以及政策紅利指標股。

人民幣創逾兩個月新高

新台幣強勢走升，人民幣也不遑多讓，在岸人民幣匯率成功收復6.89關，全日飆551點，收在6.8885，創下逾兩個月新高價；反映預期心理的離岸人民幣匯率，同樣是大漲621點，來到6.8829對1美元；富邦金控首席經濟學家羅瑋預測，明年人民幣匯價全年均價為7.05元，區間將介於6.8至7.2之間。

面對全球股匯「開香檳」，大演狂歡慶祝行情，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區股票主管葉勇俊認為，陸美兩國是「休戰」而非「終戰」，未來多輪談判對金融市場有一定風險，況且兩國在知識產權及市場准入方面仍有歧見。

(中國時報)