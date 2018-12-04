11月PMI 跌破榮枯線 產業保守看未來

2018年12月04日 01:13 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

中經院昨公佈，台灣11月採購經理人指數（PMI）續跌3.8個百分點至48％，不僅連3個月下跌，還跌破50％的榮枯線、轉呈緊縮，這是自2016年4月以來首次呈現緊縮；受惠11月百貨通路周年慶，推升非製造業經理人指數（NMI）至52.3％，但多數產業對未來仍保守看待。

中經院代理院長王健全分析，製造業六大產業中，又以電子光學零組件跌幅最深，主因是蘋果新機銷售狀況不如預期，台灣相關的供應鏈砍單消息頻傳，加上先前美國總統川普曾點名手機在課稅名單中，製造業廠商對當前、未來景氣都不樂觀。

G20習川會後，陸美貿易戰暫時休兵，王健全形容，習川會是「喘息會」，不僅蘋果供應鏈可以暫時鬆一口氣，12月的PMI應該會有正面效益，不過，90天仍無法解決雙方矛盾，後續仍需長期協定才能解決。

富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，貿易戰暫時不會進一步擴大，預估明年Fed將升息兩次，美國、大陸、台灣的經濟成長率都會趨緩，成長率分別為2.2％、6.2％以及2.4％。

羅瑋預估，Fed明年升息次數可能降至1至2次，歐洲央行（ECB）升息也從預估的2次降為1次，美國、大陸、台灣經濟成長率都會受衝擊，分別降至2.0％、6.0％及2.0％，新台幣全年均價可能貶破32元。

(中國時報)