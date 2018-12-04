短暫停火 難見和平曙光

2018年12月04日 01:13 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

G20「習川會」落幕，陸美協議貿易戰暫時停火，為兩國日益緊張的關係帶來了喘息空間。然而，針對接下來該怎麼走，兩邊的表述不盡相同，美方特別強調設下3個月談判期限，還稱陸方允諾將「結構改革」問題端上談判桌，但陸方則在聲明中對這兩者避而不提，恐怕會是雙方後續談判艱難的前兆。

《紐約時報》2日刊登評論指出，關稅戰暫時休兵，無法根本解決美陸鴻溝極深的貿易分歧，它只是雙方考量到國內局勢而作的政治性協議，尤其兩國都已漸漸嘗到貿易戰帶來的經濟苦果。更有專家直言，要求大陸在90天內就改變發展模式，是絕對不可能的事。

美陸的歧異，在習川會會後聲明中看得一清二楚。美方特別強調90天磋商期，陸方聲明稿則隻字未提；美方稱北京同意立即展開有關「結構改革」的談判，當中涉及強迫技術轉讓、智慧財產權保護、非關稅壁壘、網路入侵和盜竊等，但陸方新聞稿亦未提及這些細節事項，僅表示：「朝著取消所有加徵關稅的方向，加緊磋商，儘早達成互利雙贏的具體協議。」

法國國際廣播電台（RFI）報導指出，習近平這次向美方作了重大讓步，尤其是承諾與美方談結構改革問題。至於陸方同意購買美方農產品和能源，也形同把陸方之前兩輪對美貿易報復取消了，但美方對陸方的兩輪關稅措施卻原封不動。

事實上，川普半年來堅持要求陸方進行結構改革的內容絲毫未變，不僅如此，還規定了3個月期限，若北京不在這90天做出實質性改變，與美方達成協議的話，「10％的關稅將會被提高至25％」。換句話說，陸美貿易戰休兵，雖然讓北京暫時喘了一口氣，但美方設下了磋商期限，北京又形同被套上了緊箍咒。

陸方能否就如此重大的結構改革，在短期間內與美方達成共識，許多專家皆抱持懷疑。有分析家表示，即便能就智財權保護、網路盜竊等達成共識，也無法排除美國還會要求北京在更深層的結構性問題上作出讓步。

(中國時報)