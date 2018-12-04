美安全專家籲速簽台美FTA

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中國時報
／綜合報導

繼美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣表示，美台應盡早簽訂自由貿易協定（FTA）後，美國國際安全專家狄利斯也呼籲美台簽署FTA，展現美台團結，並讓亞洲供應鏈加快脫離中國大陸，減少北京威脅美國及東亞盟友的籌碼。

狄利斯在《華爾街日報》網站2日刊登的評論文章說，川普捨棄多邊貿易協定，在東亞推動和日本與南韓簽署雙邊FTA，卻漏掉台灣，美國恐在經濟和戰略層面付出代價。

狄利斯認為，中國大陸對台構成威脅，意味台灣有和美國深化關係的強烈誘因。台灣不尋求美國市場准入優惠地位，只想和美國保持穩定商業關係，以提高經濟成長率和政治生存力，這讓川普政府有機會談成不錯的條件，成為美國和其他亞洲國家談判FTA的模範。

另外他還提到，美台FTA另一項好處是保全美國及盟邦的供應鏈。1980年代前，台灣、日本和南韓都在本國生產敏感技術，直接外銷美國。隨著全球化加速，晶片組和光電等精密電子零件產地逐漸轉移到中國大陸，如今，台灣與日本廠商眼見中國愈來愈強勢，都有意回流，或到較友善的國家投資。

狄利斯稱，美台FTA將加快亞洲供應鏈脫離中國的重組進程，降低中國在國際危機爆發時脅迫美國及東亞盟邦的能力。他並指出，中國加強壓縮台灣國際空間之際，美台簽署FTA將有助扭轉台灣遭孤立的態勢，同時促進美國繁榮和經濟安全。他在文末寫道，美台FTA「好處多多，就看川普政府是否把握機會」。

(中國時報)

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