劉鶴將率30人團隊赴美談判

2018年12月04日 01:13 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

習川會達成貿易戰停火90天的共識，雙方將重啟高層貿易談判。《華爾街日報》披露，大陸國務院副總理、習近平經濟特使劉鶴將繼續擔任陸方最高貿易談判代表，數周內可望率領一個30人的龐大團隊赴美磋商。此舉也形同打破此前劉鶴在陸美經貿談判中被邊緣化的傳言。

此前即有外媒稱，陸美若確定「休戰」，劉鶴可能再赴美談判，時間或落在12日至15日。《華爾街日報》報導，川普政府內部分歧，目前還不清楚誰將負責與大陸的談判。部分官員稱，談判將由美國副財長馬爾帕斯為首的一個小組負責，因為相較而言，貿易代表萊特希澤對大陸疑心重，做出妥協意願更低。

「習川會」達成關稅戰停火90天共識，大陸《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」解讀稱，這次「一場晚宴，中美各表」的會談實現了「休戰」，而非「終戰」。陸方較成功引導以陸方原則達成共識，同時，貿易戰也極大刺激大陸進口替代型高新技術產品的投資與生產。文章認為，陸美貿易戰「總體戰＋持久戰」的情勢不變，未來一段時期，「打打談談」會是兩國關係的常態。

「俠客島」刊登大陸商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育文章「讀懂中美貿易休戰背後的潛台詞」指出，陸美元首G20會談舉世矚目，此次最大成果在經貿共識之外，更重要的意義上，是暫時遏止了陸美兩國今年快速滑向「新冷戰」的危險趨勢。

文章強調，這場貿易戰休戰對陸美和世界經濟政治都是好事，兩國人民可以過個好年，但兩國貿易戰「總體戰+持久戰」的整體判斷不變，而且大陸必須做好防範極端情況的準備。在未來相當一段時期內，「打打談談」會是兩國關係的常態。

(中國時報)