美商務官員訪台 溝通經貿議題

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中國時報
／台北報導

蔡政府積極爭取與美國簽訂自由貿易協定之際，美國商務部主管全球市場的代理助理部長史宜恩（Ian Steff）昨訪台，拜會我國政府官員及商界人士，並就台美共同關切的經貿、商務及投資議題進行溝通對話。

不少美國智庫、前官員呼籲台美儘速簽訂自由貿易協定，但台美貿易暨投資架構協定（TIFA）已經連兩年未召開，去年因川普政府經貿官員尚未就位，今年台灣則未排進美國官員對外貿易談判的優先選擇，不過，關鍵仍在美豬及美牛的開放。

史宜恩今年2度來台，3月曾以商務部主管製造業副助理部長身分來台，出席「智慧城市首長高峰會」，之後代理主管全球市場助理部長兼海外商務服務署署長，主要負責提升美國製造業及服務業的國際競爭力，拓展美國在全球的商機。

美國在台協會（AIT）昨表示，史宜恩訪台目的在於鞏固美台貿易關係、推廣美國企業、強化印太戰略中的經濟支柱，此行來訪將提供機會以倡導關鍵市場准入，並促進台灣對美投資；史宜恩將和民間部門代表會面，針對「選擇美國投資高峰會」在內的貿易與投資議題進行討論。

外交部強調，史宜恩3日至4日訪問台灣期間，將拜會我國政府官員及商界人士，而台美資深官員的互動及交流，對深化雙方的夥伴關係，將會有積極正面的助益。

AIT處長酈英傑在首場公開記者會上曾表示，TIFA目前沒有具體時間，但美台持續討論關於貿易議題，「尤其是透過工作層級的會議來進行」；他相信當雙方都準備好之後，就會召開TIFA會議。

(中國時報)

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