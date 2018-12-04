暖冬遊正夯 擬推青年補助

2018年12月04日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

觀光局今年年底推出「前進宜花東，高屏暖冬遊」國旅補助方案，許多觀光業者業績大幅成長。交通部政務次長王國材表示，為振興觀光產業，同時鎖定農曆年節出遊人潮，觀光局預計在春節前推出青年補助方案，目前方案細節還在討論。另外昨晚來台國際旅客破1000萬人次，王國材也說希望今年能達到1100萬人次目標。

30歲以下加碼補助

觀光局推出「前進宜花東，高屏暖冬遊」補助方案，今年11月1日至12月31日期間，補助自由行旅客到宜蘭、花蓮、台東、高雄、屏東等地旅遊，住宿每房最多1000元，60歲以上樂齡族加碼補助最多1500元，另外交通費用每房也可補助最高1000元。而團客部分每家旅行社最多可補助10萬元。

該補助方案反應熱烈，多名立委建議觀光局可延長實施時間，或擴大補助地區，觀光局長周永暉表示，希望農曆年前活絡國民旅遊風氣，考慮到30歲以下青年活動力強，預計提出青年加碼補助的暖冬遊方案。

王國材表示，上周交通部已與觀光局開會討論，不過因為方案內仍有許多細節需要討論，例如曾申請過暖冬遊的國人可否再次申請、實施範圍是否擴大、實施辦法、經費來源等，之後也會再與觀光局開會討論，為把握農曆年節旅遊人潮，希望能在春節前推出方案。

目標拚破1100萬人次

王國材說，暖冬遊效果很好，許多國人因此注意到國內其實有許多不輸給國外的景點，考慮到30歲以下青年有學生、年輕夫婦等，活動力高、對國旅也感興趣，因此之後推出的方案應會針對青年補助，也就是推出全新暖冬遊方案，而青年旅客可再加碼補助。不過王國材說，會請教行政院是否要等到新部長上任，才能推出新方案。

另外，來台國際旅客前晚悄悄突破1000萬人次，王國材表示，會繼續努力拚觀光，今年的目標是1100萬人次，中央會盡力達成，過去旅遊業、遊覽車業等也對交通部多有抱怨，希望趁機提振觀光產業。

(中國時報)