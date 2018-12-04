總統推平價菸？府回只是舉例

2018年12月04日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統日前透露，菸捐提高後無形中加重基層民眾負擔，她親自打電話給台灣菸酒公司討論研發較平價的「新長壽菸」，並小抱怨連這種事都要她親自去打電話。對此，總統府發言人林鶴明昨日表示，總統是以此為例，表示政策執行與現實民意落差的情形。

台酒董事長吳容輝表示，蔡英文確實有關心菸價問題，要台酒檢討看看有無改善空間，台酒之前已在研究平價菸問題，會配合檢討辦理。

但是董事基金會等民間團體強烈譴責，政府去年調漲菸稅20元，是已停滯11年菸害防制工作好不容易向前的第一步，現在如果倒退用生產低價新國產菸來「買票」，就是積極把基層民眾及青少年推向健康不平等及死亡的地獄。

蔡英文2日赴嘉義參加基層座談，與會者轉述，對於香菸因菸捐提高，每包調漲20至30元，引發抽菸者不滿，也無形中加重基層弱勢者的負擔，為回應民意，但蔡英文在會中提到她親自打電話給台灣菸酒公司。

與會者表示，由於菸捐不可能再調降，因此蔡英文與台灣菸酒公司討論推出另出一款較平價的「新長壽菸」，希望能夠滿足基層民眾需求。蔡向參與座談民眾提到這件事時，還小抱怨了一下說，連這種事都要她親自去打電話。

嘉義市長涂醒哲事後也轉述，蔡英文親自聯繫台灣菸酒公司商討對策，討論研發新長壽菸，以滿足抽國產平價菸的癮君子。

不過，總統府發言人林鶴明昨天表示，這其實跟總統說法有落差，總統在嘉義市的基層座談會中，是在討論關於政府推動政策與民間實際反映的落差，並舉例有關香菸的漲價，雖然是因為提高菸捐增加長照財源，但是部分菸品也順勢反映成本漲價，結果導致吸菸的民眾抱怨菸價過高。

林鶴明強調，蔡英文是以此為例，用來表示政策執行與現實民意落差的情形，而且人民期待總統要關心基層感受，「蔡總統表示，雖然抽菸對身體健康不好，但這類的民間意見，政府仍然要了解民意的想法。」

(中國時報)