財長促增聘加薪 納審議條件

2018年12月04日 01:13 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

圖為工研院邀原住民學童體驗智慧機器人（工研院提供）。

拚經濟，接地氣，《產業創新條例》明年落日，財經兩部會研擬延長相關租稅優惠10年，並增列智慧機械投資抵減優惠，財長蘇建榮3日提出兩大方研究方向。他表示，財政部態度是租稅減免要謹慎，以往慣例是10年，希望延長優惠不超過這時間，其次稅負減免後利益應深入基層，將與經濟部溝通將「為員工加薪」、「增聘員工」納入審議條件。

政府拚經濟 政策接地氣

經濟部官員則指出，增修《產創》主要研究明年底落日後，相關租稅優惠要延長多久，另就是納入企業投資購買智慧機械給予租稅投資抵減，至於財長提及應將「為員工加薪」、「增聘員工」納入審議條件，這部分則可加在「適用條件」，但細節還須財經兩部進一步溝通。

九合一大選執政的民進黨慘敗，未來如何拚經濟，成為昨日立院財委會藍綠立委關注議題，立委余宛如表示，選後，外界更關心政府如何提振經濟景氣，這方面財政部可以做什麼？立委羅明才也說，民眾希望政府接地氣、拚經濟。

蘇建榮回應，明年所得稅申報時，四大扣除額及基本生活費提高，可增加民眾可支配所得，有助經濟發展，另財政部正配合經濟部檢討《產創》智慧機械投資抵減等措施，希望引導更多國內外企業投資台灣。

天使投資 已有企業接洽

為了鼓勵新創、研發，《產創》現制祭出四大租稅優惠分別為，投資研發支出金額15％可以抵減營所稅；天使投資人持股逾2年，可就個人年度綜合所得稅扣除50％投資金額，上限300萬元；合夥創投穿透課稅可以免營所稅，及員工獎酬股票賣出價與取得價採孰低課稅。

余宛如質疑，天使投資租稅優惠太保守、不具吸引力，以致至今無人申請。賦稅署長李慶華指出，這項制度要求天使投資人須持股逾2年，由於制度上路未久，才會無人申請，但目前已有許多企業與賦稅署接洽了解優惠內容。

投資抵減 擬納智慧機械

李慶華說，近期就《產創》增修相關方案與經濟部研商，延長實施10年是方向之一，像是研發抵減鼓勵企業投入研發、創新，對於企業來說十分重要，天使投資人、員工獎酬等優惠，對於新創事業也扮演重要角色，應會延長辦理。

至於投資智慧機械納入《產創》，蘇建榮表示，目前由經濟部規畫，包含智慧機械的定義、優惠的方向，以及優惠的時間都還要討論。

(中國時報)