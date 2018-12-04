林文淵遭疑 引陸資買台苯股票

友善列印
中國時報
／台北報導

台苯經營權之爭正式開戰！台苯監察人徐定睿3日在開盤前具名向金管會證期局遞狀檢舉，質疑前董座林文淵支持的資產管理公司，以「假外資真陸資」方式，藉由「帕米爾思資本」大買台苯股票，有如「大同案第二」，呼籲證期局比照嚴查。

徐定睿說，經投資人檢舉，發現自2018年10月下旬起，香港機構帕米爾思資本，在宏遠證券總公司營業部等多家券商，持續買進台苯，其中，有一單宏遠買進高達5000張。

其實，帕米爾思資本並非新面孔，徐定睿指出，「帕米爾思資本香港」日前才被揭露疑是陸資炒股大同案的假外資、真陸資；帕米爾思就是香港高原證券（Pamirs Capital （H.K.） Limited），而高原證券則是上海源泉匯理集團成員之一。徐定睿認為，恐怕是市場派的金智富資產管理公司，企圖藉陸資介入台苯即將召開的股東臨時會董事及獨立董事改選。

林文淵2013年由民進黨新系大老吳乃仁引介，擔任台苯董事長，2016年遭總經理吳清典與關係企業指控鮮少參與內部經營；同年，台苯大股東孫鐵漢聯手吳乃仁，取得三分之二股權，將林文淵「趕下台」，並由吳乃仁的女兒吳怡青接任董事長。不過，台苯今年10月底宣布，將原本在明年3月進行的董事改選提前到1月31日，吳乃仁家族更表態退出董事會，台苯新一波經營權之爭就此揭幕。

在金管會進一步查證之前，帕米爾思都可繼續買進台苯，徐定睿表示，身為監察人，經營權怎麼爭、陸資買了多少比例都不是重點，最重要的是違法與否？他表示，據現行法規和大同案例，陸資來台投資如果未先向主管機關申請，將依法責令限期出清股票、或命不得行使股東權利，希望金管會以查大同案的標準和效率嚴查，以免台苯淪為「大同第二」。

證期局官員指出，只要有檢舉狀就會啟動調查，由於台苯監察人剛遞狀，按程序將會先進行查證和比對，包括檢視交易資料、帕米爾思資本在券商的開戶資料等，直到有確切證據為止，下一步才可能請檢舉和被檢舉雙方到會說明，整個過程沒有時間表。

(中國時報)

財長促增聘加薪 納審議條件 林回應 對手持股不足 才會大動作

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。