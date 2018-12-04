林文淵遭疑 引陸資買台苯股票

2018年12月04日 01:13 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

台苯經營權之爭正式開戰！台苯監察人徐定睿3日在開盤前具名向金管會證期局遞狀檢舉，質疑前董座林文淵支持的資產管理公司，以「假外資真陸資」方式，藉由「帕米爾思資本」大買台苯股票，有如「大同案第二」，呼籲證期局比照嚴查。

徐定睿說，經投資人檢舉，發現自2018年10月下旬起，香港機構帕米爾思資本，在宏遠證券總公司營業部等多家券商，持續買進台苯，其中，有一單宏遠買進高達5000張。

其實，帕米爾思資本並非新面孔，徐定睿指出，「帕米爾思資本香港」日前才被揭露疑是陸資炒股大同案的假外資、真陸資；帕米爾思就是香港高原證券（Pamirs Capital （H.K.） Limited），而高原證券則是上海源泉匯理集團成員之一。徐定睿認為，恐怕是市場派的金智富資產管理公司，企圖藉陸資介入台苯即將召開的股東臨時會董事及獨立董事改選。

林文淵2013年由民進黨新系大老吳乃仁引介，擔任台苯董事長，2016年遭總經理吳清典與關係企業指控鮮少參與內部經營；同年，台苯大股東孫鐵漢聯手吳乃仁，取得三分之二股權，將林文淵「趕下台」，並由吳乃仁的女兒吳怡青接任董事長。不過，台苯今年10月底宣布，將原本在明年3月進行的董事改選提前到1月31日，吳乃仁家族更表態退出董事會，台苯新一波經營權之爭就此揭幕。

在金管會進一步查證之前，帕米爾思都可繼續買進台苯，徐定睿表示，身為監察人，經營權怎麼爭、陸資買了多少比例都不是重點，最重要的是違法與否？他表示，據現行法規和大同案例，陸資來台投資如果未先向主管機關申請，將依法責令限期出清股票、或命不得行使股東權利，希望金管會以查大同案的標準和效率嚴查，以免台苯淪為「大同第二」。

證期局官員指出，只要有檢舉狀就會啟動調查，由於台苯監察人剛遞狀，按程序將會先進行查證和比對，包括檢視交易資料、帕米爾思資本在券商的開戶資料等，直到有確切證據為止，下一步才可能請檢舉和被檢舉雙方到會說明，整個過程沒有時間表。

(中國時報)