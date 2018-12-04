缺乏上位計畫指導 都更亂象叢生

2018年12月04日 01:13 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

現行都市計畫實施問題重重，都市發展失控屢遭監察院糾正，政大地政系教授邊泰明表示，《國土計畫法》要在2019年以後才會公布實施，在缺乏上位計畫指導下，衍生公設保留地地主財產權遭侵害、都市計畫過度擴張、農地流失、土地開發供需失衡等亂象。他強調，未來縣市政府應配合《國土計畫法》進行通盤檢討改善。

余紀忠文教基金會與台北大學都市計劃研究所3日舉辦「後工業化台灣都市計畫法的大挑戰與跨越」論壇，以政策建言為目的，匯集學界、官方，共同探討台灣都市與空間規劃的迫切議題，針對後工業化台灣《都市計畫法》的挑戰提出政策建言。

論壇當中，面對缺乏《國土計畫法》指導，引發都更開發零碎化、農地流失等爭議，邊泰明提出五大建言，首先透過國土計畫，確實落實成長管理；嚴格控制新擬定都市計畫，有效保護良田；通盤檢討內容的改進；透過都計檢討，指導都更計畫，以及修改《都計法》，保障人民財產權。

台北市政府副祕書長李得全也直言，企業主義盛行的都市治理深化社會風險，像是容積移轉是以鄰為壑，容積銀行更是隔空抓藥的賣空手法。而《都更條例》自始即為閃避都市規畫的便宜之計，是政府主動搭建都市計畫法制架構的違章建築。值得注意的是，房產經濟失速列車，正深化社會對立與環境風險。

李得全建議，未來應從一個地球、永續性規畫與風險社會治理出發，推動「容積移轉獎勵由社區公決」運動與授權，落實審議式民主，取消不具公共利益的容積獎勵與減免稅捐開始！

(中國時報)