一銀金曲交響之夜 聽見本土美聲

第一銀行文教基金會長期推廣社會公益、支持本土藝文，11月30日在高雄義大皇家劇院舉辦「金曲交響之夜 冬之頌」音樂會，廣受好評。（一銀提供）

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中國時報
／台北報導

第一銀行文教基金會長期推廣社會公益、支持本土藝文，舉辦大型交響音樂會好評不斷，11月30日於高雄義大皇家劇院舉辦「金曲交響之夜 冬之頌」音樂會，吸引約1800位聽眾座無虛席，為善盡企業社會責任，這場音樂會特別邀請「社團法人高雄市視障關懷發展協會」、「社團法人高雄市腦性麻痺服務協會」約60位身心障礙朋友及家屬共襄盛舉，一起享受高質感的音樂饗宴。

一銀表示，11月26日才剛歡慶119歲生日，準備邁向120周年，在追求經營績效的同時，仍持續挹注資源回饋社會，投入環境保護、弱勢關懷，更透過藝術展、音樂會等活動，邀請社會大眾一起支持本土文創，讓一銀不只是一間最有歷史的銀行，也是一間最年輕的銀行。

暌違4年，第一銀行文教基金會再度回到高雄義大皇家劇院舉辦音樂會，邀請長榮交響樂團、視障鋼琴家「許哲誠」、文青女神「萬芳」及金曲歌王「王識賢」等3位知名音樂人演出。

節目內容廣泛結合國台語歌曲、台灣民謠及古典樂曲。首先登場的視障鋼琴家許哲誠帶來改編的古典民謠組曲，更自彈自唱經典英文歌曲〈You Raise Me Up〉，高超琴藝及渾厚嗓音感動現場所有聽眾，而下半場登場的萬芳及王識賢分別帶來〈新不了情〉、〈命中注定〉等國台語好歌，搭配氣勢磅礡的交響樂演奏，一連串膾炙人口的歌曲讓粉絲大飽耳福，安可聲連連。

第一銀行文教基金會成立於民國88年，致力於推展社會公益，自民國95年以來於北、中、南舉辦37場大型交響音樂會，邀請逾10萬人次聽眾，也攜手台大醫院舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」愛心關懷音樂會，8年來已舉辦46場次，提供身心障礙朋友表演舞台。

(中國時報)

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