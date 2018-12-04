陸委會軟回應 兩岸由鬥轉和

2018年12月04日 01:13 中國時報 連雋偉

新聞透視面對明年起地方版圖藍大於綠，地方將興起兩岸交流熱，陸委會主委陳明通正面看待，替九合一選後的兩岸關係，踏出正向一步。在中央仍是民進黨執政下，兩岸關係要打破當前僵局很難，但地方所推動的兩岸經濟與文化交流，如達到一定規模，其產生的外溢效應，有助減緩兩岸緊張。

陳明通接任陸委會主委後，站穩以中華民國憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸事務的立場，諸如以中國大陸或中共稱呼對岸，避開政治爭議，在不少回應大陸的新聞稿中，也展現其中共研究的專業。

緩和對立 有助強化內政

民進黨政府很清楚，15位藍營縣市長承認九二共識，並不是要、也無法取代兩岸談判協商與公權力對話，只是進行法令所允許下的城市交流，即便15個縣市跟大陸城市交流遍地開花，也是涉及到地方自治範圍內的城市治理經驗分享與合作，乃至陸客，及採購農漁產品與銷售通路等問題。至於在兩岸關係的談判協商公權力，地方也無法反客為主，綠營自是不用擔心。

反倒是一旦雙城論壇遍地舉行，大陸地方首長也頻繁來台，或多或少能帶給僵化的兩岸關係些許緩和的氣氛，這也有助於民進黨政府放更多心思在內政。

經過九合一選舉可以發現，打兩岸牌、美國牌效果有限，民眾關心的是經濟民生，其中隱含兩岸和平發展的因素。明年起的城市交流熱，陸委會應當在有所堅持下，有更多彈性。

主打民生牌 合作更有感

就大陸而言，對於城市交流也應思考，如何讓中南部民眾、中小企業、中低收入戶也能有感兩岸交流對他們是受益的，才能全面爭取台灣民心，不應以投票行為來決定惠台層次。

兩岸交流能有助於降低誤解，去除彼此錯誤認知，並消除仇恨對立。九合一選後，綠營應克制反中，大陸也應管控仇台言論，即便政府間冷對抗，至少還有熱絡的縣市民間交流，作為安全瓣與緩衝區。

(中國時報)