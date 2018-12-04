COP24登場 討論《巴黎氣候協定》

2018年12月04日 01:13 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

聯合國氣候變化綱要公約第24次締約方會議（COP24）2日在波蘭南部煤礦重鎮卡多維斯揭幕，以商討如何落實《巴黎氣候協定》。由於在剛結束的20國集團（G20）峰會上，美國再度重申退出協定，加上「抗戰基金」分配爭議不斷，本屆大會面臨艱鉅挑戰。而比利時布魯塞爾昨高達7萬人冒雨走上街頭，呼籲共同對抗氣候變遷。

近200國代表將展開為期2周的會議，目標是完成2015年《巴黎協定》執行細則談判，以取代2020年到期的《京都議定書》。

COP24召開之際，曾主辦聯合國氣候峰會的4國前任領導人罕見發布聯合聲明呼籲，全球氣候變遷正在危急的十字路口，敦促各方「果斷行動，以因應迫切威脅」。

聯合國大會主席艾斯皮諾薩表示 ，若放任暖化依目前速度發展，「人類就會面臨滅絕。我們必須即刻行動，要放膽去做，要有雄心抱負，也要為下一代負責。」

本次大會堪稱《巴黎峰會》後最重要的氣候變遷會議，然而各方卻面臨強勁政治逆風。土耳其、俄羅斯、沙烏地阿拉伯等國仍在猶豫是否支持巴黎協定，不少東歐國家也擔心減排會影響經濟發展。

雖然上周的G20峰會聲明強調巴黎協定「不可逆」，除美國外的簽署國也承諾致力執行協定內容，但各界仍擔憂，美國此舉是否會引發「骨牌效應」。

2009年哥本哈根氣候大會（COP15）要求，2020年前，已開發國家應為開發中國家提供每年1000億美元援助。惟因全球貿易紛爭及金融風險的增加，勢必打擊各方提供援助的意願。

世界銀行3日公布，2021到2025年間的氣候行動投資金額將達到2千億美元，是目前5年期資金的2倍之多。

(中國時報)