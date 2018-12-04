習訪巴拿馬 推進一帶一路版圖

大陸國家主席習近平（左二）當地時間2日抵達巴拿馬，巴國總統瓦雷拉（右二）親赴機場接機。（路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導

當地時間12月2日，大陸國家主席習近平抵達這次出訪行程第三站巴拿馬城，開始對巴拿馬共和國進行國事訪問，這也是2017年台巴斷交、陸巴建交以來，習近平首度訪問巴拿馬。陸巴雙方將簽署電子商務等多領域合作文件，並陸續推進實施「一帶一路」建設諒解備忘錄。

當地時間20時許，習近平乘坐的專機抵達巴拿馬城國際機場。習近平和夫人彭麗媛步出艙門，巴拿馬總統瓦雷拉和夫人卡斯蒂略在舷梯旁熱情迎接。

習近平強調，這是他首次訪問巴拿馬，也是中華人民共和國主席歷史上首次訪問巴拿馬。陸巴建交以來，兩國關係強勁起步，各領域合作成果豐碩。

習近平表示，他期待在訪問期間和瓦雷拉總統舉行會談，為陸巴關係長遠發展擘畫藍圖，推動互利合作，促進共同發展，造福兩國和兩國人民。

大陸駐巴拿馬大使魏強表示，習近平和瓦雷拉總統會談時，將就陸巴關係和共同關心的問題深入交換意見，進一步規畫各領域合作。雙方將簽署電子商務、服務貿易、基礎設施建設、經貿展會、文教等多領域合作文件。

魏強表示，陸巴已簽署關於共同推進「一帶一路」建設的諒解備忘錄。在此框架下，雙方在基礎設施、貿易、投資、海事、航空、質檢、旅游、文教等各領域合作漸次展開。

(中國時報)

COP24登場 討論《巴黎氣候協定》 外溢效應發酵 陸學者狠話不再

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。