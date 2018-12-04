習訪巴拿馬 推進一帶一路版圖

2018年12月04日 01:13 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

當地時間12月2日，大陸國家主席習近平抵達這次出訪行程第三站巴拿馬城，開始對巴拿馬共和國進行國事訪問，這也是2017年台巴斷交、陸巴建交以來，習近平首度訪問巴拿馬。陸巴雙方將簽署電子商務等多領域合作文件，並陸續推進實施「一帶一路」建設諒解備忘錄。

當地時間20時許，習近平乘坐的專機抵達巴拿馬城國際機場。習近平和夫人彭麗媛步出艙門，巴拿馬總統瓦雷拉和夫人卡斯蒂略在舷梯旁熱情迎接。

習近平強調，這是他首次訪問巴拿馬，也是中華人民共和國主席歷史上首次訪問巴拿馬。陸巴建交以來，兩國關係強勁起步，各領域合作成果豐碩。

習近平表示，他期待在訪問期間和瓦雷拉總統舉行會談，為陸巴關係長遠發展擘畫藍圖，推動互利合作，促進共同發展，造福兩國和兩國人民。

大陸駐巴拿馬大使魏強表示，習近平和瓦雷拉總統會談時，將就陸巴關係和共同關心的問題深入交換意見，進一步規畫各領域合作。雙方將簽署電子商務、服務貿易、基礎設施建設、經貿展會、文教等多領域合作文件。

魏強表示，陸巴已簽署關於共同推進「一帶一路」建設的諒解備忘錄。在此框架下，雙方在基礎設施、貿易、投資、海事、航空、質檢、旅游、文教等各領域合作漸次展開。

(中國時報)