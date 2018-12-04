外溢效應發酵 陸學者狠話不再

2018年12月04日 01:13 中國時報 林勁傑／台北報導

九合一大選藍軍大勝之餘，也連帶讓大陸涉台圈對台言論變得和緩。日前多位兩岸重量級學者齊聚上海紀念《告台灣同胞書》40周年研討會上，與會人士觀察，本次大選結果，大陸涉台圈氛圍明顯有「鬆口氣」之感，對台「鷹派」學者講話也不若過往強硬。

值得一提的是，軍方背景的學者鄭劍之前就常講「武統」；包括今年在青島的三台會上也提到，但本次會上他卻隻字未提。可見在國民黨目前形勢大好以及人民對蔡政府投下不信任票之下，大陸涉台圈已開始少講「狠話」。

紀念《告台灣同胞書》發表40周年學術研討會1日在上海華東師大舉行。據了解，海峽兩岸關係研究中心特約研究員、曾官拜解放軍大校的鄭劍在會上都談到「兩岸和平發展」，在大陸全國人大常委會發表《告台灣同胞書》40年以來，一大意義就是使兩岸和平不打仗，並鼓勵國民黨要把握這次勝選機會。

「由鄭劍口中說出別具意義」！與會人士分析，鄭劍過去一向有「武統」言論，雖說武統在大陸內部非屬主流聲音，但這與鄭的軍方背景有關。就在去年此時同樣由華東師大舉辦的研討會上，以及今年7月在山東青島召開的「三台會」，鄭劍都曾談到武統相關言論，但本次卻未提，可見本次選舉結果令當前大陸涉台界對台較為和緩。

此外，會上前國安會秘書長蘇起拋出明年美國將強打台灣牌，台灣統獨之爭淡化，在2020年總統大選可能出現親美或親陸的鬥爭。

(中國時報)