外溢效應發酵 陸學者狠話不再

友善列印
中國時報
林勁傑／台北報導

九合一大選藍軍大勝之餘，也連帶讓大陸涉台圈對台言論變得和緩。日前多位兩岸重量級學者齊聚上海紀念《告台灣同胞書》40周年研討會上，與會人士觀察，本次大選結果，大陸涉台圈氛圍明顯有「鬆口氣」之感，對台「鷹派」學者講話也不若過往強硬。

值得一提的是，軍方背景的學者鄭劍之前就常講「武統」；包括今年在青島的三台會上也提到，但本次會上他卻隻字未提。可見在國民黨目前形勢大好以及人民對蔡政府投下不信任票之下，大陸涉台圈已開始少講「狠話」。

紀念《告台灣同胞書》發表40周年學術研討會1日在上海華東師大舉行。據了解，海峽兩岸關係研究中心特約研究員、曾官拜解放軍大校的鄭劍在會上都談到「兩岸和平發展」，在大陸全國人大常委會發表《告台灣同胞書》40年以來，一大意義就是使兩岸和平不打仗，並鼓勵國民黨要把握這次勝選機會。

「由鄭劍口中說出別具意義」！與會人士分析，鄭劍過去一向有「武統」言論，雖說武統在大陸內部非屬主流聲音，但這與鄭的軍方背景有關。就在去年此時同樣由華東師大舉辦的研討會上，以及今年7月在山東青島召開的「三台會」，鄭劍都曾談到武統相關言論，但本次卻未提，可見本次選舉結果令當前大陸涉台界對台較為和緩。

此外，會上前國安會秘書長蘇起拋出明年美國將強打台灣牌，台灣統獨之爭淡化，在2020年總統大選可能出現親美或親陸的鬥爭。

(中國時報)

習訪巴拿馬 推進一帶一路版圖

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。