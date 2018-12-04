專注發展天然氣 卡達閃退OPEC

2018年12月04日 01:13 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

石油輸出國家組織（OPEC）6日將在維也納集會，討論減產以穩住油價，孰料卡達卻在這個節骨眼拋出震撼彈！該國3日宣布，將自明年1月起退出OPEC，未來將把重心放在天然氣量產；此舉無涉政治動機，純粹是商業、技術和戰略考量。OPEC會員國數，將因此減為14個。

卡達能源部長薩阿德卡比在記者會表示，「退出OPEC的決定，反映出卡達專注於發展天然氣計畫、並提高天然氣產量的期待。」他說，卡達很務實，知道該國的強項在天然氣，未來幾年將把天然氣產量從目前的每年7700萬噸，增至1.1億噸。卡達是全球最大的液態天然氣供應國，產量約占全球30％。

薩阿德卡比指出，卡達已經告知OPEC退出的決定。OPEC成立於1960年9月，是亞、非、拉丁美洲等產油國為協調成員國石油政策而建立的國際組織；卡達1961年就加入OPEC，堪稱元老會員國。2013年起，卡達原油產量直線下滑16.6％，去年僅日產60萬7千桶，不到OPEC總產量的2％。

一般認為，卡達退出OPEC意圖跳脫該組織的產量限制管控。半島電視台特派員貝莉絲透露，卡達當局稱，此決定與波灣國家聯合切斷與該國外交關係，並實施海陸空封鎖無關，卡達對退出OPEC已考慮好幾個月，「卡達認為，如果想要退出，時間最好選在年底，他們希望在12月6日的OPEC會議前讓事情明朗化。」

去年6月，以沙烏地阿拉伯為首的4個波灣國家，以卡達支持恐怖主義為由，突然宣布與卡達斷交，並對卡達實施封鎖，卡達若想獲得解除封鎖，必須在10天內做到13項要求，但卡達並未就範，反而宣布增產30％天然氣。

(中國時報)