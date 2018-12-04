毒販耍闊氣 300萬現鈔蓋泡麵

調查局北機組3日宣布偵破自大陸走私K他命案，查獲市價逾4億元毒品，並起出名表5只、百萬進口轎車4輛及大批珠寶首飾。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導
毒販用鈔票來壓泡麵炫富。（調查局提供）
近5年查獲境外走私K他命數量

國際販毒集團自大陸廣東深圳以海運貨櫃夾藏322.97公斤、市價逾4億元的K他命毒品來台，調查局北機站獲報拘提主嫌孫正國、黃慶祥、劉峻銓3人到案，查扣3嫌4輛名車、名錶、珠寶首飾，並依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦後，檢方複訊後，將3嫌收押禁見。

調查局表示，孫嫌3人因販毒獲取暴利，均以Lexus、Benz及BMW轎跑車代步，隨身攜帶百萬元現金，並為隱匿及享受販毒所得，大量購買沛納海、寶格麗、Franck Muller鑽錶等高價名表，及卡地亞、寶格麗等知名珠寶、首飾、翡翠、鑽石等奢侈品；檢調在查扣3嫌手機中，亦有多張3嫌以300萬元現金當泡麵蓋的炫富照片。

323公斤藏貨櫃 基隆闖關

北機站獲報指有販毒集團利用選舉期間檢調查賄空檔，計畫走私毒品來台，在大台北地區從事毒品交易，遂組成專案小組，鎖定勁恩公司申報進口貨櫃追查。

11月18日，專案小組會同財政部關務署基隆關，針對「勁恩」國際公司自深圳進口，裝有聚丙烯再生塑膠粒的38個太空包進行開櫃查驗，在貨櫃最深處的2個太空包內，查獲埋藏在塑膠粒中的16包K他命，毛重共322.97公斤。

開名車戴名表 聲請沒收

20日下午2時許，專案小組在桃園中壢某鐵皮倉庫，拘提準備簽收貨品的主嫌孫正國、共犯黃慶祥、劉峻銓3人到案，另查扣3嫌用來代步的名車以及名表；另有卡地亞、愛馬仕等珠寶首飾38件、現金台幣200萬及外幣，檢調懷疑這些價值上千萬的豪奢品是靠販毒買來的，將聲請沒收。

檢調並懷疑，該集團涉嫌自2016年起，利用黃慶祥前妻經營的勁恩公司，以進口太空包為掩護方式，陸續走私10餘次K他命毒品來台；但3嫌僅承認走私毒品1次，全案刻由檢調擴大偵辦中。

(中國時報)

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