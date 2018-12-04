拜廟求平安 免審驗當護身符

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中國時報

國內近年K他命走私熱門。檢調偵辦孫正國運毒集團，發現具有幫派背景的孫嫌相當狡滑，心思縝密，一度懷疑遭檢調跟監，故意繞路甩掉跟車，但孫也很迷信，要到桃園領取毒品之前，還先赴某知名土地公廟拜拜，祈求「接貨平安」，但神明不保佑壞人，最後還是栽了。

檢調發現，孫嫌是天道盟份子，利用他人名義開設的勁恩公司走私販毒，並先以PP再生塑膠粒貨櫃多次正常報關進口，累積進口實績及信用，取得免審免驗廠商資格後，再進行毒品走私。

檢調指出，孫嫌集團這次進口的38包、每包約500公斤、總重約19公噸的鉅量再生塑膠粒當中，僅有2包藏有毒品，且置於貨櫃最深處底層；要不是檢調事先掌握準確情資，否則以一般查驗方式，根本無法發現。

尤其，孫嫌擔心被檢調監聽，走私毒品時心思細密，身上有近10支行動電話交替使用，聯絡運毒幾乎都用暗語，甚至當走私毒品貨櫃運抵桃園鐵皮倉庫時，他開車前往取貨前，不斷地在倉庫周邊道路反覆繞行檢查，就連檢調跟監他的車輛差點被識破，迫使幹員緊急調派其他車輛換手跟監。

孫嫌反覆繞行數十分鐘後，認為安全、未被監控，才進入倉庫準備取貨，但檢調早已就這次緝毒行動做好規畫部署，順利將孫嫌集團及2名成員一舉成擒。

據了解，檢調對孫嫌展開24小時全天候監控時，發現孫嫌驅車要到桃園鐵皮倉庫領取毒品之前，還先準備大批金紙、祭品赴大台北地區某知名土地公廟拜拜，祈求「接貨平安」，讓他「發大財」，但終究是邪不勝正。

(中國時報)

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