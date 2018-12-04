北市前原民會主委 涉性騷遭訴

2018年12月04日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府原民會前主委陳誼誠，遭控在今年初的聯誼餐會上強吻1名退休女教師，還說「我一定要親到妳！」台北地檢署偵辦後，依女教師與陳妻之間的LINE對話紀錄，發現陳妻曾表示要帶陳誼誠道歉，認定性騷擾成立，昨依違反性騷擾防治法將陳起訴。

女教師控稱，她1月27日參加原住民教師協會舉辦的活動，當天下午再與陳誼誠等人到某原住民餐廳續攤唱歌，未料，唱到一半，陳突拉著她手，作勢要親吻她，嚇得她急忙推開陳，但陳卻又拉住她的手說「我一定要親到妳！」最後她仍被陳強吻左臉頰，她感覺不舒服，隨即離開餐廳。

事發後，陳誼誠發表聲明稱「無中生有」，並強調相信司法會還他清白，但台北市性別平等委員會10月初調查判定性騷擾案成立，陳即以「生涯規劃」為由請辭獲准。

檢方調查時，陳否認性騷擾，辯稱當天他只是與女教師同台唱歌，互動時肢體或許有接觸到，絕無強吻，也沒說「一定親到妳」，懷疑遭人誣陷。

檢方勘驗女教師的LINE對話紀錄，發現陳妻曾私訊表示願意帶陳當面道歉；另女教師在案發後曾帶著證人向台北市議員求助，證人對事發經過有完整敘述，與女教師指控內容大致相符，檢方認為女教師沒有誣陷陳的理由，不採信陳說法，認定確涉性騷擾，依法起訴。

(中國時報)