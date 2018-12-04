港女命案 檢跨海通緝37年半

2018年12月04日 04:11 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

港女潘曉穎與男友陳同佳來台旅遊卻遭陳殺害棄屍，檢警多次向香港請求司法互助未獲回應，香港法院昨開庭，陳被控洗錢、竊盜等7項罪名，遭裁定延押4周，但一直未能以殺人罪偵辦。士林地檢署昨則對陳發出殺人罪通緝，時效長達37年6月，並函請法務部轉陸委會向香港政府請求遣返陳男來台。

20歲潘女與19歲陳男，于今年2月8日來台過情人節，卻沒想到被陳殺害棄屍，陳還變賣女友衣物、盜領銀行帳戶，逃回香港。潘的父親案發後找不到愛女，先向香港警方報案，後來到台灣報案，才追查出陳同佳涉嫌殺人，並在竹圍捷運站附近尋獲潘女遺體。

檢警會同法醫相驗，查出潘女死亡時懷有身孕，經8個月的偵查，2度透過司法互助請求，希望能獲得陳男的筆錄、DNA資料，用以比對死者腹中取出的骨頭，是否為陳的小孩，但港方始終沒有回應，甚至港方檢控官寄信給承辦檢察官，希望取得相驗屍體報告，卻不回覆我方要求。

潘女父親多次向我方檢察官提出請求，希望士檢向香港政府請求遣返陳男，再以殺人罪論處，但港方一直沒有回應。

士檢表示，殺人是世界公罪，若港方無法證明是「預謀犯案」，將無法追訴海外犯罪，考量人命關天，檢察官維護公義是普世價值，不願見到真凶因跨境藩籬的隔閡而逍遙法外，所以除依殺人罪發布通緝外，也希望港方能遣返陳嫌，藉以撫平死者家屬的心靈。

(中國時報)