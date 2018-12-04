父遭騙錢還被譏 兄弟殺人逃死確定

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中國時報
／台北報導

男子林舜銘、林宇光兄弟認為父親遭老友樓永豐詐騙逾4000萬元，兩兄弟3年前將樓押走討債，卻因對方嘲笑父親是笨蛋，憤而絞殺並分屍丟棄，最高法院考量他們的犯行與恣意殺人有別，昨將林舜銘、林宇光判判18年、14年8月定讞。

2016年12月4日上午10點多，有遊客到新北市三峽雲森瀑布下方便橋處，發現水中疑有人骨，下山後，隨即報警處理，法醫鑑驗後，發現是樓永豐的脛骨，警方查知樓在2015年7月21日赴約未歸，進而查出林舜銘兄弟涉有重嫌逮　人。

逾90歲的樓永豐受自稱中華理教總會理事長林松輝（去年死亡、涉犯殺人罪部分不起訴）授權，樓以優先承購並開發中華理教土地為由，陸續向77歲林仕琅（拘禁罪判刑8月定讞）借款逾4000萬元，後來因開發一事遲無結果，但樓男名下沒有資產也未還錢。

林舜銘、林宇光知道此事後，私下查明中華理教土地已為公園用地，不可能作為商業或住宅開發，他們認為父親林全琅遭詐騙，於是騙稱要介紹其他金主參加開發案，邀樓男到林舜銘事先租下的三峽租屋處見面。

樓赴約後被林舜銘及林宇光綑綁囚禁討債，兄弟再把樓殺害支解成6大塊裝入袋中，丟棄大漢溪邊及三峽的雲森瀑布。

歷審認為，本案起因樓男未歸還林的鉅額款項，與無差別隨機恣意殺人案有別，而兩兄弟原只是要拘禁樓男，卻因樓出言嘲諷才殺人，考量他們殺人分屍，迄今死者家屬只能尋獲脛骨，將2人分別判18年及14年8月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中國時報)

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