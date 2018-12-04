不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－北市長延長賽 法官啟封票匭

台北市長候選人丁守中聲請重新計票，台北地院3日正式開始驗票作業，北院出動50組法官與書記官到場參與驗票，並強調會在查封後20天內、在法定時間內完成驗票，公布結果。（台北市攝影記者聯誼會提供）

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中國時報
／台北報導

台北市長選舉延長賽，台北地院3日在台北市選委會啟封票匭，由50名法官分組進行驗票，丁、柯律師對於選票有效、無效票票必爭，法官將爭議票影印留存再合議庭裁定。首日完成208個投開票所驗票，占全部票的13％。

北院昨出動法官、書記官，加上選務人員和雙方律師，數百人把驗票中心擠得滿滿的，為求嚴謹出入口都由員警及法警進行管制，且選務人員必須戴手套提示選票處理，法官如果要接觸選票也須戴手套。

廢票有爭議 先留存再審

據了解，一開始驗票過程，柯與丁的律師對於選票上投票章是沾到，或是蓋2個欄位無效互有爭執，法官未馬上認定選票是否有效，而是依規定指示書記官影印留存，再由承審的合議庭法官共同討論，決定是否屬於廢票。

不過，中午過後驗票的速度漸漸加快，在雙方律師熟悉作業流程後，昨共驗完北市大安區及部分文山區共208個投開票所的選票，北院表示，為了避免衍生不必要糾紛，暫時不公布爭議票數，也呼籲律師勿對外透露驗票細節。

避免糾紛 暫不公開票數

北院昨動員的法官55人，除50組驗票法官外，還包括合議庭庭長、現場總指揮庭長、值日庭長，至於書記官共有70人、12名法警、20名錄事及執達員，另外還有負責報到、保管物品、搬運選票的行政人員45人。

依工作費用支出計算，55名法官日支費17萬6000元，70名書記官16萬8000元，32名法警與錄事及執達員6萬4000元，45名配合行政工作人員8萬1000元，另選委會的110名選務人員29萬7000元，加上便當費用2萬多元，共花費81萬元。

丁守中昨也到驗票現場，他感謝那麼多律師站出來守護台灣民主，感謝他們願意協助和支持，讓台灣人民了解真相，被問及是否對驗票結果翻盤有信心，他表示，自己只是追求一個讓社會大眾了解真相的機會。

兼任北市選委會主委的林欽榮強調，投開票當天選務人員做了最大努力，任何異動都有立刻請示選委會，選務相關問題預計6日提出檢討報告，「如果我有任何問題，歡迎法院跟檢察系統依法來辦我」。

(中國時報)

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