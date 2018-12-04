不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－林口國際媒體園區 公告招商

林口影視城第二期國際媒體園區正式上網公告招商，將以「數位新媒體、娛樂新生活」為發展定位。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市府打造林口影視城，第一期吸引民視等知名電視台進駐，第二期國際媒體園區正式上網公告招商，將招攬數位新媒體影視前製、後製等產業進駐，包涵VR、AR、數位視覺特效、動畫、音效等技術國際影視產業，打造新北成為影視產業基地。

新北市經發局表示，林口影視城第2期「國際媒體區」位於林口文化二路、三路、忠孝二路及八德路圍成的街廓，占地11.6公頃左右，將採設定地上權方式辦理，由公家提供土地，民間興建、招商及營運。

交通方便 腹地廣大

經發局說，國際媒體區北側鄰近行政大樓及林口三井購物中心，交通條件上南側鄰近機場捷運A9林口站與中山高速公路，交通便利十分便利，且腹地廣大。

經發局說，該區將以「數位新媒體、娛樂新生活」為發展定位，建構影視基地，打造文創聚落，主要為國際影視媒體交流及人才培育、國際觀光休閒、創意市集等主軸。

經發局說，未來核心產業主要進駐者，將以符合文化創意產業發展有關電影產業、廣播電視產業、音樂及表演藝術、數位內容產業、視覺傳達設計等產業涵蓋的業別為範疇，也結合娛樂休閒、影視音培育支援、生活支援服務及轉運空間等服務設施。

文創產業 減免房稅

經發局說，該地屬第六種產業專用區，建蔽率60％、容積率300％，投資金額預估約142億元，權利金預估約25億元，且適用新市鎮開發條例房屋稅與地價稅減免優惠，公告招商期間至起至2019年3月26日。

至於林口影視城第三期「影視育成及支援區」位於「工一工業區」，土地也在10月公告重劃計畫書，並公告地上物拆遷補償辦法，給予3個月搬遷期，最快今年底重劃動工，預計2021年完工後招商。

(中國時報)

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