不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－竹市議長之爭 國民黨籲祭黨紀防跑票

國民黨這次拿下新竹市議會多數席次，議長之爭有輸不得的壓力。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市正、副議長之爭話題不斷，在記名投票的前提下，占相對多數的國民黨團理應十拿九穩，不過有藍營議員認為，若黨部未在選前做出貫徹黨紀的聲明，屆時恐仍有跑票空間，也意味國民黨候選人不一定「躺著就當選」。

是否開除 黨部未鬆口

對此，國民黨新竹市黨部主委呂學樟回應，黨部近期將進行內部假投票，徵詢議員們的意見，依程序提出人選，一旦做出決定，就會要求黨籍議員們一體遵行，至於跑票者是否會被開除黨籍，呂學樟不置可否說：「目前沒有談到這部分。」

這次國民黨雖輸掉市長，但議員方面大獲全勝，席次上升2席來到15席，儘管在議會整體34席中未過半，仍穩居最大黨團，加上民進黨與無黨新民意問政聯盟都僅剩6席，時代力量及綠黨共4席表態不挺他黨，外界普遍看好國民黨候選人「躺著就當選」。

然而，有藍營議員卻斷言跑票空間仍大，關鍵在於市黨部是否在選前聲明黨紀，直言若不祭出開除黨籍的重刑，就算選舉採記名投票，仍極有可能出現議員公然跑票的情形。

尋求整合 避免引內訌

該議員認為，黨籍議員段孝芳在大選前公然力挺他黨市長候選人，最後僅被停權1年，若循此標準，對沒有意思要選黨代表的議員而言，停權根本不足以構成嚇阻作用，換言之，呂學樟的一念之間，將牽動國民黨選情。

此外，國民黨除了有2人表態參選議長，另有2、3人有意願爭取副議長，但怎麼搭配仍未定，是否能整合且不引起黨團內訌，將是跑不跑票的核心因素之一。

(中國時報)

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