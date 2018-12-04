不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－燕上任2周內 將公布空汙報告

2018年12月04日 01:13 中國時報 林縉明 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市長當選人盧秀燕選舉期間主打空汙、經濟等議題。她3日北上受訪表示，就任前已加強行銷花博增加曝光度，希望帶動周邊觀光商機；就職後第一件事要做的事，是民眾最關心的空汙議題，除拒絕中電北送。上任2周內，將公布市府辦理空汙與市民關聯性評估報告，讓市民清楚受到空汙影響的程度。

公車雙十吃到飽

盧秀燕接受POP Radio主持人黃光芹訪問時說，她上任後將實施「公車雙十吃到飽」計畫，新的10公里免費公車加碼，10公里免費以外的里程數，只收10元最上限車資；不只節能減碳，也讓偏遠地區民眾方便坐公車，鼓勵多搭乘大眾公共運輸。

空汙整治部分，市府會加強中火監測及改善計畫，能源政策會跟民進黨中央討論；不能因北部缺電啟動中電北送，把空汙都留給台中人承受，改善空汙、拚經濟是就任後的當務之急。

小內閣備受矚目

盧秀燕說，研究報告顯示，中部肺癌致死率全國最高，市府花費1.5億元進行為期3年空汙研究報告，卻遲遲沒有對外公布，上任2周內公布第一年報告結果。

盧秀燕認為，花人民納稅的預算，人民當然有權知道空汙對健康影響；如果沒問題公開可讓民眾放心，若有問題應該研擬改善辦法，作為執政者應公開透明。

盧秀燕小內閣備受矚目，除已宣布的新聞局長吳皇昇，3名副市長人選傳出前立委楊瓊瓔、前台南市警察局長陳子敬是熱門人選；市府前建設局長吳世瑋可能回鍋協助推動建設，執業耳鼻喉科醫師曾梓展，則為衛生局長熱門人選。

(中國時報)