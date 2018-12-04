不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－阿里山林鐵 再添姐妹鐵路

斯洛伐克切尼赫榮鐵路已120歲，每年固定時間做為季節性觀光交通運行。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

阿里山林業鐵路今年滿106歲，自32年前首次與日本大井川鐵道締結姐妹鐵道後，阿里山林鐵的姐妹已增加到8條，今年更牽起相距8830公里外的緣分，將在5日與120歲的斯洛伐克切尼赫榮鐵路簽屬合作意向書，阿里山林鐵不僅多了第5國第9條的姐妹鐵道，也讓106歲慶生活動更有意義。

106歲慶生 簽合作意向書

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，現今阿里山林鐵不再只是交通運輸工具，而是重要的觀光與文化資產，多年前更分別被嘉義縣市政府登錄為文化景觀，為透過國際鐵道交流，有助於林鐵及其林業文化底蘊保存，林鐵32年前展開國際交流，第一次和日本大井川鐵道締結姐妹鐵道。

截至2017年，阿里山林鐵的姐妹鐵道已增加到8條，國家廣及日本的大井川鐵道及黑部峽谷鐵道、瑞士馬特洪哥塔鐵道、高納葛拉特鐵道、印度大吉嶺喜馬拉雅鐵道、尼吉里登山鐵道、寇卡西姆拉鐵道和英國威爾普可蘭菲爾鐵道，今年更深入中歐，與斯洛伐克切尼赫榮鐵路締結。

經歷相似 締盟別具意義

林鐵處表示，洛伐克切尼赫榮鐵路網絡全長131.98公里，是斯洛伐克境內最廣泛、最長的林業鐵路網絡，每年5月1日至9月30日間在17公里平地區間作季節性觀光交通運行，當年是因應人力運輸木效率不足，為提高工業需求而生。

對照阿里山林鐵是日據時期為了運輸木材而鋪設，兩者都是典型的林業鐵路；尤其切尼赫榮鐵路軌距760公厘，和林鐵762公厘同屬窄軌鐵路，且以善於維護蒸汽火車而著名，加上兩者都曾面臨廢線危機，最終也都以文化資產的身分被保留，相似處相當多，能締結姐妹鐵道，別具意義。

(中國時報)

不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好… 不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。