不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－營運不到1年 崗山之眼休園

2018年12月04日 01:13 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

2018年旅遊指南《孤獨星球》評比高雄為世界10大最佳旅遊城市，力薦斥資1.3億元新景點「崗山之眼」，不料營運不到1周年，3日起竟要休園維護2個月，明年大年初一開放。高市觀光局解釋，主要補強道路及排水等遊憩品質，但消息一出引發爭議。

傻眼！元旦假期毀了

觀光局長曾姿雯澄清，並非當初工程設計及品質有問題，主結構安全也無疑慮，主要是數月前大雨來襲，將邊坡草皮翻起，藉此機會加強水保一勞永逸，及拓寬道路以利會車，會如期於明年農曆9天春節假期前完工。

她進一步指出，此次整修工程重點為加強交通安全與排水功能，目前通往園區的大莊路，因路幅狹窄導致接駁小巴及小黃會車不易，經與水利局研議後，將在道路旁水溝加蓋，以增加1.5公尺車道寬度，提升行車安全，總經費約300萬元。

另外，今年6月及8月豪大雨造成短時間強降雨，原園區排水設施規畫不足，因此斥資約1400萬元，進行邊坡排水設施及植被補強，考量施工期間機具進出，才休園確保遊客安全。

免驚！春節前會完工

崗山之眼休園令不少遊客錯愕，有人甚至排定元旦假期觀光，這下泡湯了。崗山之眼預定2月5日重新開放，白天將進行交通管制管，但休園期間每日晚間6時後，開放民眾開車進入第四平台「遇見真愛」咖啡廳消費及賞景。

曾姿雯說，崗山之眼今年2月營運以來創下逾77萬人，為市庫帶來近2000萬元門票收入，並與周邊景點相輔相成，吸引許多遊客到訪大小崗山，為園區咖啡廳及市集帶來商機。

(中國時報)