貴婦奈奈神隱 員工提勞資調解

2018年12月04日 01:13 中國時報 林縉明 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

知名網紅「貴婦奈奈」與丈夫黃博健合開的「杏立博全」醫美診所日前無預警休業，夫妻倆經營的3家公司約11名員工昨赴北市勞動局申請勞資爭議調解，勞動局證實，有收到勞資調解申請，呼籲雇主盡快出面與員工協調。此外，衛生局表示，業者若未在30天內報備註銷開業執照，將依《醫療法》開罰1萬至5萬元罰鍰。

貴婦奈奈丈夫黃博健開設的醫美診所無預警歇業，北市衛生局昨派員赴診所查看，發現人去樓空，衛生局醫事管理科長何叔安稱，初步了解黃博健為公費生，執業需經衛福部許可，但黃掛名診所執行長，需有事實顯示黃有執行醫療業務，才能認定是否為無照執業，目前仍待民眾舉證及相關證據，才能作進一步處置。

何叔安表示，將先發文通知負責醫師辦理歇業，若期限一到仍未辦理相關程序，屆時將直接註銷開業執照，並依醫療法裁罰。

據悉，貴婦奈奈夫妻經營的事業包括杏立博全醫美診所、博全生技股份有限公司、好門有限公司，員工人數分別約30人、19人及6至7人，昨中午有11名員工前往勞動局提出勞資調解申請。

北市勞動局勞動基準科長陳昆鴻指出，初步了解，11名員工未領到上個月的薪資，其他相關細節未透露，呼籲其他勞工若有權益受損，盡快向勞動局提出勞資調解。

杏立博全醫美診所無預警歇業，北市法務局至今已接獲民眾10餘件消費爭議投訴，北市主任消保官何修蘭指出，診所明知營運狀況不佳，歇業前還照常讓消費者付費，恐涉及詐欺行為，針對已付費未使用服務的消費者，已通知發卡銀行以爭議款處理，把未消費款項退給民眾，現金支付則需等到業者出面處理。

(中國時報)