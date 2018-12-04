大破大立 力拚後來居上

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中國時報

新北市府創造連續三年全方位招商評比第一輝煌成績，但近2年景氣低迷，許多開發案停滯，新北促參案量與金額更連續2年在六都排名倒數。新任市長侯友宜上任後，除要創造好的投資環境，更要大破大立改革，才能挽救頹勢。

經濟部對於六都近年招商績效，辦理「招商績效評比」，新北市連續三屆獲得「整體招商績效評比」第1名以及「單一服務窗口與排除投資障礙機制辦理成效」績優獎項，尤其三井Outlet招商案更是讓林口地區翻轉成為熱門發展區。

但在三井案後，新北市府許多招商案都碰壁，其中台北港娛樂專用區，就因權利金高達70億，金額太過龐大流標，市府重新討論過後，才決定改用分區招商模式，目前仍在研擬中，朱立倫任內恐無法順利動工。

雖全方位評比新北市招商第一，但財政部提出的促參招商案排名中，新北市2017年在六都倒數第二，2018截至十月底促參案僅簽約2.62億元預估墊底，是將上任的侯友宜必須面對的問題。

除創造良好投資環境，最重要身為市府領導的市長更具備關鍵因素，高雄市長當選人韓國瑜提出的愛情摩天輪、太平島挖石油，乍聽之下讓人覺得天馬行空，但不可否認確實引發高雄投資熱潮。

新北產業區位優於高雄，但國際情勢日新月異，侯友宜想循朱立倫模式恐怕行不通，而應在這低迷景氣中為新北開創一條藍海，否則被高雄追過，只是時間問題。

(中國時報)

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