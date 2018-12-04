神祕客評選 竹縣府五星服務獎奪冠

新竹縣政府通過神祕客評鑑，拿下五星服務獎第一名。 （邱立雅翻攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣政府2016年成立「為民服務專線話務中心」，整合縣府現有陳情管道，在傾聽民眾聲音後，能立即準確協助民眾處理問題，提升民眾信賴感，該項服務也成為縣府特色之一，經過媒體派出「神祕客」評選後，奪得五星服務獎第1名寶座。

25名神祕客今年4到9月間，刻意扮成洽公民眾來「刺探」縣府團隊為民服務態度。經過評選後，新竹縣政府奪下號稱「台灣服務業奧斯卡獎」的「1999便民服務專線」五星服務獎第1名寶座。縣長邱鏡淳3日率縣府團隊北上領獎，並表示縣府是唯一獲此殊榮的公部門，他為大家感到驕傲。

縣府為民服務專線話務中心於2016年6月成立，編制規模雖無法和6都相比，但去年首次入圍便獲第2名佳績，今年更上一層樓，一舉超越6都與其他21縣市，榮獲全國第1名殊榮。邱鏡淳期許縣府員工們能持續努力，做好為民服務的工作。

綜合發展處長陳冠義表示，除了2016年度起1999為民服務專線開通，也整合縣府現有陳情管道成為「為民服務八達通」，1999話務服務人員也可以透過為民服務八達通，回覆並解決民眾陳情的大小事。

陳冠義指出，縣府也另外成立跨局處的LINE群組「竹縣1999」，如7、8月風災來臨時，若有民眾通報偏遠地區土石崩塌等相關災情，將會在群組中即刻反映，讓新竹縣災害應變中心及相關局處作立即的處理。

(中國時報)

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