北港義民廟 邀學者鑑定古物

北港義民廟邀學者鑑定百年古物，傳承義民文化。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

縣定古蹟北港鎮義民廟為傳承義民文化，整理廟內數件百年古物，自費邀請學者進行普查鑑定；其中清同治年間的石爐已有159年歷史，官印造型義民塚、義犬將軍石雕更是全台罕見，訴說當年義民與義犬保家衛土的英勇事蹟。

廟塚合一的北港鎮義民廟，位於義民里旌義街，廟宇雖然不大，但廟內的義民塚、義犬將軍石雕極具特色，被列為縣定古蹟。最近廟方展開文物整理，發現數件石爐、丹爐歷史悠久，但一直無法由公部門列冊保護，因此決定自費請學者進行鑑定。

逢甲大學文物與歷史研究所所長李建緯本月率研究團隊進駐義民廟，計畫利用7個月時間進行古物普查，3日研究團隊表示廟內2座石爐與1個丹爐均有百年以上歷史，還有官印造型的義民塚、義犬將軍石雕，都非常具有保存價值。

廟方常務委員吳國興、蔡信捧表示，清乾隆年間台灣林爽文之亂，北港地區住民為抵抗賊寇，招集壯丁108人組成義民團，又飼養1頭靈犬晝夜守禦，擊退盜匪數10次，但盜賊趁義民團慶功時派人毒死靈犬，再利用夜晚突擊，108名義民不幸全部罹難。

地方耆老指出，台灣義民史蹟發生於200多年前，當時清朝腐敗盜匪猖獗，民眾生命財產沒有保障，各地紛紛組織義民軍抵抗土匪，經過無數次戰鬥終於消滅匪禍，義民們的精神為民間崇仰，後人因此在各地建祠亭、廟廓奉祀。

(中國時報)

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