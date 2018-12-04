雙豬迎新年 熱博彩稻插秧開跑

2018年12月04日 01:13 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2018年屏東熱帶農業博覽會與台灣三麗鷗公司合作，以Hello kitty彩繪稻田創下182萬人次入園紀錄後，2019年熱博彩稻圖騰改由著名魯凱族畫家杜寒菘跨刀設計，以雙豬提燈樣貌，不僅呼應明年台灣燈會在屏東外，也以豬年為概念，展現濃濃原民風。

3日屏東縣政府進行彩稻插秧活動，屏東縣長潘孟安表示，屏東熱博彩稻已邁入第4年，年年創下入園人數新高，繼今年初以Hello kitty圖案創下入園佳績後，2019熱博彩稻配合明年豬年，特地以雙豬為主題，搭配魯凱族人最敬重的百步蛇及野百合花，展現獨特原民風格，也為明年熱博及台灣燈會在屏東熱鬧宣傳。

此次彩稻田使用國產彩稻品種，分別為紫、白、黃、黑、綠共5色，由屏東縣水稻育苗技術改良協進會團隊負責3D轉圖定位及種植，神農獎得主林清源指出，此次圖案細節多且複雜，光座標點就達7萬多支，最後呈現的圖案也令人期待。

屏東縣政府農業處長黃國榮則說，今年熱博設置25處亮點主題館，包括全台最長1600公尺綠色瓜果長廊，培育奇特瓜果作物；原民特作展、客家館、農村再生成果展、食農體驗專區、水產館、可愛動物區等多項豐富內容，充分展示屏東農漁牧產業特色。

潘孟安也透露，已與地主台糖取得合作開發共識，未來此區將規畫廣達1.5公頃的物產館，作為常年營業館舍，讓熱博園區更妥善被使用。

(中國時報)