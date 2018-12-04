結伴遊馬祖 每人補助1700元

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處即日起至明年3月底，補助國人、大陸及國際旅客暢遊馬祖，每人最高補助1700元。（葉書宏攝）

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中國時報
／連江報導

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處即日起至明年3月底，補助國人、大陸及國際旅客暢遊馬祖，至馬祖完成3天2夜旅遊者，每人最高補助1700元，另外，今年首度開放2人自由行也有補助、限額1000人，到訪莒光鄉加碼送海灣紀念酒，暢遊東引鄉送300元消費券。

馬祖分為南竿、北竿、東引、莒光等4鄉，4鄉各有不同特色，其中北竿鄉芹壁號稱「馬祖地中海」，舊名「鏡港」、「鏡澳」，是馬祖閩東建築最具代表性的聚落保存極為完整，深受國內外建築、文化和藝術界的青睞。

馬祖國家風景區管理處表示，團客旅遊補助對象為國人、大陸人及外國客為主，需有4人以上組團導遊隨團服務，完成3天2夜旅遊者，大陸人須經由小三通到馬祖，國人及外國人（含港澳）限額1萬5000人次，大陸人以5000人次為上限。

住宿南竿鄉每人補助500元、住宿北竿每人補助700元、住宿莒光或東引每人補助1000元，每鄉以一次為限，每人最高補助1700元。值得一提，自由行遊客今年開放申請補助，須2人遊馬祖4天3夜、住宿2島，每人同樣最高補助1700元。

另外，即日起至2月底，遊客暢遊莒光，可獲得「2018年馬祖秋冬海灣紀念酒」，18歲以下遊客可獲紀念品；即日起至2月底，遊客遊東引，鄉公所會提供300元消費券，一人限領2次，補助對象為不含設籍連江縣及服役馬祖的軍人。

(中國時報)

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