桃園道路用地徵收 藍批預算太低

2018年12月04日 01:13 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市工務局近年積極興辦「開瓶計畫」打通瓶頸路段，但藍營議員不滿「僧多粥少」編列經費低、僅以公告現值1.2倍徵收導致地主不滿被迫喊「卡」，輪番發言要求全面增加預算，徐玉樹甚至嗆：「農博都至少花8億元舉辦，錢不夠農博不要辦，全拿來拓寬瓶頸大家都很高興！」

桃園市議會3日審查工務局預算，總計被擱置7筆、高達24.6億元，再度創下局處新高，主因像是高達14.73億元的桃園市道路基金、共4.83億元的5筆公共建設及設施費，以及2.5億元一般道路計畫用地取得費，全都因施作的路段或區域未有詳細說明全遭擱置。

另外2.43億元的「瓶頸道路及公園綠地用地取得費」，議員普遍肯定政策，卻質疑預算太少，議員謝彰文指出，瓶頸開闢的評定標準，包括土地取得難易、工程技術問題和交通效益評估，但因老舊社區巷弄狹窄、汽機車越來越多，路邊停放造成救災困難，要求把消防安全列入評量。

議員舒翠玲也表示，相較一般道路都是1.4倍價格徵收、趨近市價，瓶頸卻僅以公告現值1.2倍徵收，最後因地主不滿意價格被迫喊卡，要求提高經費。

工務局長黃治峰表示，考量部分瓶頸路段已是既成道路、供人通行，本來一毛都拿不到才會以1.2倍徵收，允諾下年度會衡酌預算、考量財源去做通盤處理。

(中國時報)