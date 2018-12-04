土庫新庄樂齡中心 獲全國特優

2018年12月04日 01:13 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣土庫鎮新庄社區打造成樂齡天堂力抗人口外流及老化，爺奶持續學習、培養興趣並樂在其中，行有餘力輔導其他社區，將全鎮整合為土庫第一樂齡學習中心，鎮內共15個樂齡據點每天多達2000位爺奶共學，成果輝煌，摘下全國樂齡學習團體特優獎。

健康講座、有氧運動、益智遊戲、室內高爾夫球、電腦課、戶外體驗，新庄社區樂齡課程多元有趣，一點都不亞於一般學校的教學內容，不少不識字的阿公阿嬤在這裡學會認字、寫字、用電腦，延緩老化。

新庄社區發展協會總幹事張弘指出，該社區基於共好，也輔導其他社區成立樂齡中心，培訓出146名志工，並協助縣內斗南鎮埤麻里培訓人才、安排課程，將樂活的老年生活樣態傳播開來。

張弘表示，拜網路發達所賜，該社區樂齡運作模式也吸引日本、香港及大陸等組團來取經，學習如何為當地老人建構友善生活模式及天地；尤其大陸訪問團看到平均80歲的阿公阿嬤，還能唱唱跳跳、活力十足，很訝異及佩服。

張弘強調，阿公阿嬤唱歌跳舞、玩益智遊戲、做手工、參與健康講座討論，像學生一樣充實，年輕人外出工作較無後顧之憂，其實樂齡是老化的預防，長照是治療，預防重於治療，所以樂齡比長照還要重要，如果樂齡做得好，可以延緩老化，需要長照的人就會大幅減少，能省下很可觀的國家長照成本。

(中國時報)