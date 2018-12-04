國際自由民主論壇 聚焦永續發展

國際自由民主論壇3日登場，世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權強調，他對民主發展深具信心，民主不可能為其他政治思想或體制取代。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

2018國際自由民主論壇3日登場，今年聚焦「全球民主永續發展目標與進展」，世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權表示，他對民主發展深具信心，民主不可能為其他政治思想或體制取代，我們要以台灣自由民主發展為典範，繼續成為亞洲自由民主燈塔。

聯合國「公共資訊部非政府組織執行委員會」與世盟，昨舉辦「國際自由民主論壇」，執委會主席納茲指出，這是聯合國非政府組織執委會的創舉，也是首度具名與聯合國世界性非政府組織共同舉辦活動，聯手推動聯合國2015年大會訂定，預計2030年完成的17項永續發展目標。

曾永權強調，他對民主發展深具信心，民主不可能為其他政治思想或體制所取代，因為自由民主是一個普世價值，是一個人人追求的目標，也是一個人人不會放棄的理念。

他說，當前民主發展雖然面臨困境與停滯，但「我們一定會突破瓶頸，我們要以台灣自由民主發展為典範，繼續成為亞洲自由民主燈塔。」

世盟論壇邀請政府機關代表、國內非政府組織、專家學者及其他各界人士參加，更邀請國內駐華使節及代表共襄盛舉。這次論壇除聯合國非政府組織執委會領銜外，另有執委會委員、美國諮商學會執行長葉查理，及聯合國非政府組織世界宗教議會董事長主席北川女士，共同出席會議發表談話。

(中國時報)

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