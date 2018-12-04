林口新校佳林國小 地方盼正名東湖

2018年12月04日 01:13 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

林口區人口不斷成長，市府預定在西林里內新設林口第10間國小，並替新校命名為「佳林國小」，但當地里長及居民希望以古地「東湖」為名推動正名運動，要求尊重地方記憶情感，傳承在地文史認同。

新北市愛鄉協會理事長、林口社區大學講師蔡繼文表示，朱立倫市長任內核定西林里「文小15預定地」新設小學，以「佳林國小」為名，這是西林里內第一間公立小學，學校用地是早年地方耆老捐獻，當地古地名為「東湖」。

蔡繼文說，清道光年間王氏家族來林口開墾，附近頭湖、後湖、湖子、中湖與東湖並稱「坪頂五湖」，代表林口台地頂部聚落的五處發源地，現代因行政區及道路命名，取代古時地名，但古地名所涵蓋的情感與記憶是無法替代的，就像台北市萬華區舊名「艋舺」，對當地人代表的意義肯定非凡。

蔡繼文指出，「文小15預定地」周邊其實已有不少以「東湖」為名，像是東湖公園、東湖福德宮及三重客運在文化一路上的東湖頭站牌等，當初舉行國小籌備會議時，包括當地西林里長等多位里長均支持比照附近的頭湖國小，將新校命名為「東湖國小」，而非目前的「佳林國小」。

新北市教育局回應，今年7月6日曾與議員、區長、里長、校長開會討論命名，會中提出「東湖國小」及「佳林國小」2個選項，市府考量該區已有佳林國中，且新校面向佳林路，要與佳林國中接軌，才圈定取名「佳林國小」，面對居民對校名建議部分，教育局會把居民意見入案研究。

(中國時報)