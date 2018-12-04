熱門能高越嶺道西段 天池山屋闢露營位

2018年12月04日 01:13 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

熱門登山路線能高越嶺道西段天池山莊床位常供不應求！林務局南投林管處在近天池山莊下方平坦地規畫紮營區，大、小營位共22個，避免山友各自紮營亂象；營地有流理台、截水溝與集水井，避免廢水汙染山林，新營地將於2019年元旦正式收費。

「天池山莊」位於能高越嶺道西段13公里處，為山岳界熱門登山健行路線；因登山遊客日益增加遠超過山莊容納量；林務局南投林區管理處經審慎檢討後，將經常有山友紮營之空地加以整理，畫設小營位19座、大營位3座，營位估計最多可容納100人，加上山莊原有床位，單日將可提供188人進行登山遊憩體驗。

除已畫設的營位，天池山莊畫定範圍內，其餘空地禁止紮營，依容納量進行登山遊客總量控制；南投林管處評估這新措施對環境衝擊應能有效減緩，並確保遊憩品質，兼顧保育山林環境。

林管處指出，營位收費標準，小型營位非假日每座500元、假日600元；大型營位非假日每座700元、假日800元，計畫前往登山民眾可至天池山莊網站線上申請。

另天池山莊住宿利用申請作業須知及收費及退費基準同步調修，將於108年1月1日正式生效，確切日期將於天池山莊網站公告(http://tconline.forest.gov.tw/)。

(中國時報)