全台10大滷味 南市包辦6席

2018年12月04日 01:13 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

吃滷味來台南就對了！經濟部舉辦2018傳統市場星級名攤10大滷味評選，結果日前出爐，台南就有4家業者6項滷味上榜，豆干、燻雞、鳳爪、豬頭皮、海帶、鴨翅的好味道讓人食指大動。台南市經濟發展局3日請業者前來分享滷味好吃的祕訣，也邀民眾來品嘗隱身市場中的好滋味。

經發局副局長蕭富仁表示，這次競賽採雙重把關，先以全台公有市場中，歷年來獲得經濟部3星以上肯定的樂活名攤作為參賽對象，將滷味分為「肉類」、「蔬菜」等2個組別，再邀請美食家、部落客及餐飲科教授組成5人小組評審團隊，以「色香味盲測」方式進行評選。

評選結果揭曉，10大滷味中台南市就占了6項，果然不負「小吃之都」的名聲。

曾連續4年獲3星樂活名攤肯定，在新市市場開業的「阿燕生鮮雞鴨滷味」，以鳳爪及豆干分居1、3名，表現優異，店家除了熟食滷味也販售生鮮雞肉，也設有冷藏櫃，生食、熟食分開擺放，不僅好吃也衛生。

東區虎尾寮市場的「永發霸王雞」是今年4星樂活名攤，以茶葉蔗糖燻雞入榜，店家精選黑羽放山雞再以獨門配方燻製，得到評審青睞；北區鴨母寮市場的「茂爸的麵」，豬頭皮、海帶入味，再淋上手工炒肉燥，風味獨特；中西區的「劉記煙燻滷味」堅持每天現滷現賣，不加色素、醬油，糖燻口味冰鎮後也好吃。

(中國時報)