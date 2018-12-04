工程延宕 樹林藝文行政大樓 年底啟用無望

新北市政府2016年興建樹林藝文綜合行政大樓，原訂10月完工，卻因各局處進駐時產生分歧，導致啟用時程延誤。（許哲瑗翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市政府斥資7.8億興建樹林藝文綜合行政大樓，打造地下3層、地上7層的行政大樓及表演廳，市議員陳世榮3日指出，原定11月要啟用如今卻延遲，工程牛步化；工務局表示，因衛生局、文化局等各單位進駐需求變更，造成工程延宕，目前仍在協調中。

新北市政府為活化閒置的樹林建國公園，2016年8月斥資7.8億改建為「樹林藝文綜合行政大樓」，闢建可容納500位席次的展演空間，行政大樓也安排樹林衛生所、圖書館及新工處進駐，方便民眾洽公，同時結合鄰近的秀泰複合式影視購物商城，盼能順利帶動當地商業發展。

陳世榮指出，樹林藝文綜合行政大樓原訂11月17日舉辦啟用儀式，日前卻突然宣布延期，如今仍無下文，樹林地區長期缺乏大型藝術表演空間，在地藝文團體苦無表演空間，好不容易爭取到有規模的場地，民眾引頸期盼，「但這一拖不知道又要拖多久？」呼籲市府儘速改善，別讓工程牛步化。

工務局新工處表示，建物主體工程已在10月大致完工，但因承包商和下游廠商產生爭議，導致工程延遲，拖延到衛生所、長照機構、圖書館等設備原訂安排進駐時程，加上各局處進駐時發現環境與原設定有落差，計畫一再變更，年底確定無法順利啟用，確切啟用時間仍待研商。

(中國時報)

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