不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－刷新高票紀錄 林右昌接證書

民進黨基隆市長林右昌（右）成功連任，從中央選舉委員會委員林瓊珠（左）手中接下「基隆市第18屆市長當選人當選證書」。（基隆市政府提供）

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中國時報
╱基隆報導

這次大選民進黨基隆市長林右昌以10萬2167票、得票率54.14％連任成功，不僅刷新基隆市長選舉史上最高票，也成為首位在基隆連任成功的民進黨籍市長。選委會3日頒發「基隆市第18屆市長當選人當選證書」給林右昌，他表示，未來4年會加倍努力，讓市民見證基隆的蛻變。

累積好基礎 未來加倍努力

中央選舉委員會委員林瓊珠在基隆市選委會主任委員林永發等人陪同下，到市府頒發第18屆基隆市長當選證書給連任成功的林右昌，林右昌除感謝所有市民的支持，也表示未來4年的任期內，會讓市民更快看到基隆市的蛻變。

林右昌說，連任當選首先要感謝所有基隆市民的認同及支持，當選後的責任更重，基隆過去4年已經累積了很好的基礎，未來4年要加倍努力，期待基隆府會及市民朋友都能跟他一起合作努力，加速進步的腳步，過去基隆已經落後太多，現在唯有加速趕上。

拿出執行力 加速基隆蛻變

林右昌強調，過去4年間已經大致奠定基礎工作，現在預算到位，計畫跟規畫也已經完成，接下來4年會拿出執行力加速推動，相信未來4年能更快看到基隆市的蛻變，過去向大家報告的市政計畫，在未來4年將會逐步展現在市民眼前。

林右昌說，他身為連任的市長，所有的政策與市政工作都會延續推動，眼前的要務就是務實、踏實地推展市政，包括副市長及局處首長都會繼續與他配合努力，至於懸缺的文化局長會在盡快在25日就職前，找到適當的人選，一起為市民打拼。

(中國時報)

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