不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－選舉違規看板 新北銳減5成

2018年12月04日 04:12 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

九合一選舉落幕已逾7天，選舉廣告依規定須陸續拆除，新北市今年違規競選廣告共計拆除1萬6101件，相較2014年選舉的3萬623件，數量銳減近5成，環保局表示，競選廣告違規情形銳減，除了顯示候選人較為守法自制，也可能與選舉形態改變有關。

候選人更守法自制

環保局簡任技正、發言人孫忠偉表示，2014年選舉時，環保局針對帆布條、旗幟、紙板看板等違規競選廣告強力執法，該年強制拆除共3萬623件，今年觀察到選舉廣告違規情形明顯減少，截至11月底為止，共計強制拆除1萬6101件。

孫忠偉指出，今年違規選舉廣告拆除最多的區域仍集中在都會型人口稠密區，以中和區拆除3228件最多，占比約2成，其次為板橋2540件及新店的1524件，目前違規競選廣告皆已在上周五以前強制拆除。

中和區拆除最多件

不過，記者實際走訪三重、蘆洲、土城等地區，仍有發現有零星選舉廣告矗立街頭，甚至有選舉廣告招牌拆除後，鷹架仍留在原地，妨礙市容外也恐衍生公安疑慮。

仍有零星看板未拆

孫忠偉表示，零星選舉廣告招牌目前皆未接獲民眾檢舉，目前清潔隊人員仍持續巡查，一經發現將強制拆除，至於竹架、鷹架類的選舉廣告支架，將由工務局負責拆除。

對於違規選舉廣告銳減，孫忠偉認為，除了顯示強力執法出現成效，讓候選人更為守法自制，也可能與舉形態改變有關，整體選舉廣告數量降低，也可能讓違規情形減少。

連任的新北市議員李余典認為，今年選舉新人輩出，熱度比4年前更高，估計各候選人選舉期間，花在競選廣告上的經費更甚以往，不過今年候選人為了避免影響市容帶來負面觀感，特別在競選總部50公尺內才懸掛選舉旗幟，不像過去街道上五顏六色的「選舉旗海飄揚」。

(中國時報)