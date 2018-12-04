不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－校舍頂樓 祕密基地超好玩

新竹市科園國小將頂樓防水隔熱工程打造成孩子們的臨時運動空間。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市推動新校園運動，除拆除重建老舊校舍、新設校，另啟動各項校園設施的整建，有校長腦筋動得快，將頂樓防水隔熱工程打造成孩子的臨時運動空間，還種植農作物作生態教育，讓原本會漏水的陰暗空間，成為孩子們最愛的祕密基地。

防水隔熱 解決漏水問題

市府教育處表示，新竹市46所市立中小學中，部分學校過去因缺乏改善經費，較為老舊的校舍常出現漏水情形，久之演變成牆面斑駁，位於高樓層的教室一遇大雨，甚至需要放水桶接滴水，或直接封閉不使用。

市府為改善校園硬體環境，積極向中央爭取經費，並搭配市府配合款，去年起投入逾2800萬元，補助科園國小等12校進行屋頂防水隔熱工程，現已陸續完工，徹底解決教室漏水問題。

科園國小巧思 學童好樂

東區科園國小完成防水隔熱工程，頂樓空間為教室隔開大雨，防止滲水，校長王國生更發揮巧思，將頂樓空間規畫為機動的運動空間，讓學生玩遊戲、打樂樂棒球、進行地板運動等，部分空間還安排種植農作物，進行食農教育。

「讓孩子在種植農作物中懂得感恩，懂得珍惜！」王國生說，頂樓空間的活化效果，比想像中還要好，更成為學童口中有趣的「祕密基地」，校園環境改善了，教學也變得更有趣，師生都受益。

市長林智堅表示，教育處已盤點相關資源，優先改善結構安全性低、資源相對匱乏的偏遠校園，改善教學環境，並持續改善運動硬體設施，讓學童能安心學習、盡情玩耍。

(中國時報)

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