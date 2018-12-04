不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－救高麗菜價 雲林縣補助耕鋤

2018年12月04日 04:12 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

全台高麗菜供過於求價格崩盤，雲林縣府決定以縣庫補助每公頃7萬元耕鋤，預計翻耕200公頃，但菜農多還不知情，縣府農業處3日上午逐一打電話提醒合作社場告知農民，縣府會以最快速度辦理，一接到申請案即可隔日耕鋤。

每公頃補助7萬元

因高麗菜價崩盤，許多菜園上周末開放低價甚至免費採收，也意外造成餃子皮缺貨，有主婦在斗六黃昏市場排隊40分鐘才買到，還有更多人買不到。

西螺果菜市場一周來高麗菜交易量高於北農，顯見雲林縣高麗菜量之大，3日交易量多達280公噸，占總交易量1150公噸的24.3％，平均交易價格維持破盤價的每公斤4.5元。

因農糧署沒有補助高麗菜耕鋤計畫，縣長李進勇11月30日臨時召集縣府農業處、財政處、主計處研商，決定動用第二預備金補助耕鋤，以12月份高麗菜380公頃的一半約200公頃為耕鋤計畫面積，每公頃補助7萬元，估計耕鋤700公噸高麗菜。

約去化700萬顆菜

農業處人員轉述，李縣長認為11月可採收面積100多公頃，價格已崩盤，12月更多達380公頃，若無外銷出口或去化作為，菜價將崩跌到農曆過年前，為不讓農民愁雲慘霧，決定以縣庫補助翻耕。以一分地約可產3500顆高麗菜計算（1公頃3.5萬顆），耕鋤200公頃相當於去化700萬顆高麗菜。

農業處表示，上周五下午發公文給各合作社場，但大多農民還不知情，希望合作社場代為通知農民，表訂8日開始耕鋤，登記人數多就早一點行動，農業處將總動員配合勘驗，原則上前1天申請，第2天馬上辦。

(中國時報)