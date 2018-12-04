不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－救高麗菜價 雲林縣補助耕鋤

高麗菜產量過剩價格崩盤，菜農不堪成本負荷，雲林縣許多高麗菜園上周末開放低價甚至免費採菜。（周麗蘭攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

全台高麗菜供過於求價格崩盤，雲林縣府決定以縣庫補助每公頃7萬元耕鋤，預計翻耕200公頃，但菜農多還不知情，縣府農業處3日上午逐一打電話提醒合作社場告知農民，縣府會以最快速度辦理，一接到申請案即可隔日耕鋤。

每公頃補助7萬元

因高麗菜價崩盤，許多菜園上周末開放低價甚至免費採收，也意外造成餃子皮缺貨，有主婦在斗六黃昏市場排隊40分鐘才買到，還有更多人買不到。

西螺果菜市場一周來高麗菜交易量高於北農，顯見雲林縣高麗菜量之大，3日交易量多達280公噸，占總交易量1150公噸的24.3％，平均交易價格維持破盤價的每公斤4.5元。

因農糧署沒有補助高麗菜耕鋤計畫，縣長李進勇11月30日臨時召集縣府農業處、財政處、主計處研商，決定動用第二預備金補助耕鋤，以12月份高麗菜380公頃的一半約200公頃為耕鋤計畫面積，每公頃補助7萬元，估計耕鋤700公噸高麗菜。

約去化700萬顆菜

農業處人員轉述，李縣長認為11月可採收面積100多公頃，價格已崩盤，12月更多達380公頃，若無外銷出口或去化作為，菜價將崩跌到農曆過年前，為不讓農民愁雲慘霧，決定以縣庫補助翻耕。以一分地約可產3500顆高麗菜計算（1公頃3.5萬顆），耕鋤200公頃相當於去化700萬顆高麗菜。

農業處表示，上周五下午發公文給各合作社場，但大多農民還不知情，希望合作社場代為通知農民，表訂8日開始耕鋤，登記人數多就早一點行動，農業處將總動員配合勘驗，原則上前1天申請，第2天馬上辦。

(中國時報)

不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好… 不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。