不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－暖冬補助 業者墊錢吃不消

2018年12月04日 01:13 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

交通部觀光局推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」獎勵方案，樂齡族並加碼優惠，台東縣飯店業者表示，這兩個月來觀光客比往年增加3成，甚至有飯店訂房率達到9成，讓業者感受到「冬天的暖流」，但是也有業者表示，該方案必須先墊款，部分規模較小的飯店已經吃不消，壓力很大。

樂齡族加碼優惠

觀光局在秋冬季挹注9500萬元推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」國民旅遊獎勵方案，實施日期自11月1日起至12月31日止，也考量60歲以上之樂齡族平日時間較為充裕，針對樂齡族群提出加碼優惠，希望結合當地觀光業者，透過多項優惠方案，吸引國人前往宜花東高屏地區旅遊。

「今年冬天很溫暖」，台東縣觀光協會理事長潘貴蘭對於觀光局推出該旅遊補助方案表達感謝之意，她說，台東11月和12月的訂房率比往年成長2至3成，也看到許多銀髮族出遊，尤其知本地區正值泡湯季節，有部分飯店訂房率達到8、9成。

盼補助盡早撥款

不過，也有業者說，因該補助方案需要業者先墊錢，觀光局再撥補助款，樂齡族每人最高可補助2500元，台東目前獲得的補助款約2、3000萬元，一些規模較小的飯店及民宿面臨資金調度的壓力，已經有點吃不消，希望觀光局能盡早撥款，不要讓業者望穿秋水。

(中國時報)