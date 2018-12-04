林姿妙找人才 誓為宜蘭打拚

2018年12月04日 01:13 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國民黨籍羅東鎮長林姿妙成為首位宜蘭縣女縣長，3日中選會赴鎮公所送達當選證書，接下當選證書後林姿妙感到責任重大，她表示，會將最好的人才聚集到縣政府，與新縣府共同為宜蘭的未來打拚、努力。

選舉時林姿妙在5搶1的局面中，已近5成的得票率、12萬餘票成為首任女縣長，更打破藍綠基本盤，大贏民進黨對手陳歐珀2.8萬餘票，當選後林姿妙忙於謝票，昨中選會委員周志宏送達當選證書，是林姿妙11月26日謝票行程後，首次公開接受媒體採訪。

林姿妙雖然上月底曾說，最快1周後公布副縣長人選，外界也紛指前立委林建榮、蘇澳鎮長陳金麟可能會擔任副手，但昨林姿妙面對媒體時，並未透露副手人選與縣府人事案，強調新縣府會聚集最好的人才，讓這群人才能為縣民服務。

選戰期間林姿妙4名子女與鎮公所專員游美蘭協力輔選，有媒體問及子女們的安排。林姿妙回應說，三等親不能進入到縣府，這很清楚，強調她不會也無法讓子女進入到縣府內；游美蘭是優秀的人才，「放在哪個位置都很棒。」但未透露游是否會隨她入府。

林姿妙表示，12月25日接任縣長前，會對外公布新縣府人事案，「會適才適用，將對的人放在對的位置。」強調會好好規畫人選。

林姿妙接下當選證書後，公所員工也紛紛與她合影留念，公所社會課長蔡宜潔表示，羅東有那麼好的成績、推動許多政策，尤其是軟性的建設上，林姿妙居功厥偉，希望宜蘭有好的經濟、好的生活，這也是林姿妙努力追求的目標。

(中國時報)