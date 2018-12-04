泰緬醫來台 與屏基醫護師徒會

2018年12月04日 01:13 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

25年前的決定如今盼到開花結果！屏東基督教醫院1994年派遣醫療隊前往泰緬邊境佤邦，協助建立就醫照護系統，並訓練當地人成為醫護人員，這群醫護生如今肩負當地民眾健康需求，其中2名女醫生首次出國來到台灣，特地與屏基老師們相約，師徒見面場面溫馨感人。

佤邦屬於緬甸第2行政特區，因為地處山區、交通不便，在屏基尚未前往時，當地急重症病患只能送到泰北邊境醫院，但礙於沒有身分，往往得待上數天才能獲得救治，而有些人就在等待中去世。

訓練當地人具有診治照護當地常見疾病能力，是屏基一直以來持續進行的工作，屏基小兒科醫師卓德松當時負責規畫醫學教育課程，但初到時才發現，佤邦人教育程度低，加上資源缺乏，讓訓練難度倍增。

卓德松舉例，剛開始教量脈博時，學員都驚訝原來人體除了心臟，還有動脈可感受到跳動，接著這群醫學生便到病房練習如何量脈博，有人量20下、有的量出40下，這些看來離譜的數據，原來是佤邦沒有時鐘，學員沒有時間概念，後來花了好幾節課，從看時間教起。

談起這段往事，2名女醫師記憶猶新，但她們說，現在佤邦生活環境已經明顯進步，茅草屋變磚房、泥巴路變柏油路；看到當年青澀學生變得成熟穩重，持續照顧當地人，讓曾駐紮佤邦的屏基醫護人員都感到欣慰不已。

(中國時報)