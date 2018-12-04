泰緬醫來台 與屏基醫護師徒會

當年學生（左四、左五）如今變成女醫師，持續照顧當地人，讓曾駐紮佤邦的屏基醫護人員感到欣慰不已。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

25年前的決定如今盼到開花結果！屏東基督教醫院1994年派遣醫療隊前往泰緬邊境佤邦，協助建立就醫照護系統，並訓練當地人成為醫護人員，這群醫護生如今肩負當地民眾健康需求，其中2名女醫生首次出國來到台灣，特地與屏基老師們相約，師徒見面場面溫馨感人。

佤邦屬於緬甸第2行政特區，因為地處山區、交通不便，在屏基尚未前往時，當地急重症病患只能送到泰北邊境醫院，但礙於沒有身分，往往得待上數天才能獲得救治，而有些人就在等待中去世。

訓練當地人具有診治照護當地常見疾病能力，是屏基一直以來持續進行的工作，屏基小兒科醫師卓德松當時負責規畫醫學教育課程，但初到時才發現，佤邦人教育程度低，加上資源缺乏，讓訓練難度倍增。

卓德松舉例，剛開始教量脈博時，學員都驚訝原來人體除了心臟，還有動脈可感受到跳動，接著這群醫學生便到病房練習如何量脈博，有人量20下、有的量出40下，這些看來離譜的數據，原來是佤邦沒有時鐘，學員沒有時間概念，後來花了好幾節課，從看時間教起。

談起這段往事，2名女醫師記憶猶新，但她們說，現在佤邦生活環境已經明顯進步，茅草屋變磚房、泥巴路變柏油路；看到當年青澀學生變得成熟穩重，持續照顧當地人，讓曾駐紮佤邦的屏基醫護人員都感到欣慰不已。

(中國時報)

虎尾農會設直銷站 無毒平價 3D泰安瀑布 湧出派出所

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。